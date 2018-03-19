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Певица из Новосибирска стала участницей «Голос. Дети»
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Певица из Новосибирска стала участницей «Голос. Дети» 

Собака 9 часов назад
Фото: Собака
Наставником тринадцатилетней девочки с необычным голосом стал Баста.
Дайя Борисова исполнила песню r’n’b-певицы Блю Кантрелл Hit ’Em Up Style. Члены жюри Валерий Меладзе и Пелагея оценили необычную манеру пения девочки, которая «выросла» на Аврил Лавин и Эми Вайнхаус. Дайя занимается вокалом с восьми лет, до участия в «Голосе» прошла в полуфинал отборочного тура «Евровидения-2017» в России и вместе с отцом стала финалисткой шоу «Два голоса» на канале СТС в 2016 году. Манера исполнения Борисовой более взрослая, чем у многих участников, что, по мнению ее отца Вадима, и заставило Басту выбрать ее в свою команду.
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