Процедура приобретения недвижимости в Болгарии

Содержание:

Права и обязанности иностранных покупателей

Поиск недвижимости в Болгарии

Пошаговая схема стандартной сделки с недвижимостью

Дополнительные расходы при покупке недвижимости

Пример расчёта суммы дополнительных расходов

Резюме: это надо запомнить

Права и обязанности иностранных покупателей

Граждане каких стран имеют право приобретать недвижимость в Болгарии?

В Болгарии иностранцы могут свободно приобретать жилую и коммерческую недвижимость. Для покупки объектов без земли, таких как квартиры, студии, апартаменты, нет никаких законодательных ограничений. А вот землю иностранец, не являющийся гражданином одной из стран ЕС , может приобрести только на юридическое лицо. Для этого понадобится открыть в Болгарии компанию.

Какие виды недвижимости разрешено покупать иностранцам?

Дома, виллы и отдельно стоящие здания классифицируются, как недвижимость с землей. Поэтому тут без регистрации юридического лица для покупки не обойтись. Конечно, теоретически, землю можно взять у государства в аренду (минимальный срок аренды — 4 года, максимальный предел законодательством не установлен), но недвижимость без земли обычно никто не продает.

Какие права получает иностранец после покупки недвижимости в Болгарии?

Владение недвижимостью в Болгарии обеспечивает визовые льготы. Собственник имеет право на мультивизу на один год и более, с разрешенным сроком пребывания на территории Болгарии 180 дней в году.

Право на мультивизу имеют также супруги и прямые наследники в возрасте до 18 лет. Только необходимо предоставить документы, подтверждающие родство.

Посторонние лица тоже могут на основании нотариального акта получить визу — только она будет однократной. Для этого требуется нотариально заверенное разрешение на проживание в течение необходимого срока (оригинал и копия).

Приобретение местной недвижимости на сумму от €306 000 даёт право на получение болгарского ВНЖ.

Справка: 15 июня 2016 года парламент Болгарии в первом чтении рассмотрел поправки к закону «Об иностранцах», согласно которым минимальная необходимая сумма покупки недвижимости может быть снижена до €51 000. Но решения по этому вопросу до марта 2018 года нет.

Каие обязанности появляются у иностранца после покупки недвижимости в Болгарии?

Любой собственник недвижимости в Болгарии обязан встать на налоговый учёт в течение двух месяцев со дня покупки и оплачивать два налога: налог на недвижимость и коммунальный налог. Платить можно поэтапно в течение года, четырьмя равными частями (первый платёж — до 31 марта, второй — до 30 июня, третий — до 30 сентября, четвёртый — до 30 ноября) или сразу одним платежом. В последнем случае государство предоставляет скидку в 5%.

Если же вовремя не заплатить налог на недвижимость, должника ожидают штрафные санкции, проблемы при получении визы и ВНЖ. А у злостных неплательщиков недвижимость могут арестовать и даже продать в счёт погашения задолженности. Читайте подробнее о содержании недвижимости в Болгарии.

Обратите внимание! Налоговые резиденты Российской Федерации , т.е. люди, которые фактически проживают в РФ более 183 дней в году, должны уведомлять российские налоговые органы об открытии счетов в зарубежных банках или создании юридических лиц. А это потребуется во время сделки. Читайте подробнее о правилах покупки недвижимости за рубежом для граждан России.

Поиск недвижимости в Болгарии

Изучить предложения по недвижимости, выставленной на продажу, можно в открытых источниках через интернет, специализированных печатных изданиях и на тематических выставках.

Смотрите календарь выставок по зарубежной недвижимости

Большая база объектов недвижимости в Болгарии собрана на Prian.ru. Сортируйте предложения по важным для вас параметрам, сохраняйте понравившиеся варианты и подписывайтесь на обновления. Также вы можете оставить заявку на подбор объекта по вашим требованиям — риэлторы сами пришлют вам подборки подходящих вариантов.

Разобраться в ситуации на местном рынке недвижимости помогут статьи и новости о Болгарии. Обратите внимание на подборку самых важных материалов по Болгарии.

Как искать риэлтора в Болгарии?

В Болгарии участие риэлтора в сделке не обязательно (в отличие от нотариуса, без которого продажа не может быть зарегистрирована). Теоретически вы можете сами искать объекты, договариваться о просмотрах, вести переговоры о цене, каких-либо законодательных ограничений по этому поводу в Болгарии нет. … Но на практике иностранцы редко решаются проходить подобную процедуру в одиночку, так как необходимость разбираться в юридических документах на иностранном языке, хоть и относительно понятном для русскоговорящих людей несёт в себе дополнительные сложности.

Россияне в Болгарии — одни из ключевых иностранных покупателей на рынке недвижимости. Поэтому в большинстве местных агентств и даже у застройщиков есть специалисты, которые свободно говорят по-русски. У некоторых застройщиков и риэлторских компаний есть офисы в Москве Санкт-Петербурге и других городах… В Киеве, Минске , Алма-Аты также можно найти представительства болгарских компаний. Недвижимость в Болгарии также можно подобрать и приобрести с помощью российских агентств, работающих на международном рынке.

Смотрите список риэлторов и застройщиков в Болгарии.

Задачи риэлтора:

подбор объектов, соответствующих требованиям клиента

организация поездки в Болгарию на просмотры недвижимости

согласование цен и особых условий с продавцом от имени покупателя

согласование процедуры сделки и даты встреч у нотариуса

подготовка документов и договоров, проверка объекта на возможные обременения

На данный момент риэлторская деятельность в Болгарии не лицензируется. Ответственность за чистоту сделки перед покупателем несет нотариус, который проверяет документы на недвижимость и после подписания договора вносит необходимые данные в реестр. Поэтому выбирая своего риэлтора, чтобы не попасть в руки мошенника, ориентируйтесь на репутацию компании, опыт специалиста и отзывы о его работе.

Пошаговая схема стандартной сделки с недвижимостью

Этап 1. Резервация и проверка объекта

Открываем счет в банке

После выбора объекта покупатель открывает расчетный счет в болгарском банке. Он понадобится для перечисления задатка (хотя, случается, что его вносят и наличными, так как обычно сумма задатка невелика) оставшейся суммы сделки, а также оплаты государственных налогов, пошлин и, в дальнейшем, коммунальных услуг.

Вносим задаток

После того, как покупатель выбрал конкретную недвижимость, необходимо зарезервировать её, внеся денежный задаток, который обычно в Болгарии составляет не более €3000. Эта сумма указывается в договоре брони, где также прописываются основные параметры сделки: сроки и схема внесения платежей, данные об объекте сделки, информация о риэлторе или застройщике.

В случае срыва сделки по вине покупателя он теряет задаток, если это произошло по вине продавца — задаток возвращается в двойном размере.

По желанию сторон может быть составлен предварительный договор купли-продажи, в котором отражаются все параметры сделки: стоимость недвижимости, банковские реквизиты продавца, сроки и размеры платежей, описание самого объекта, права и обязанности сторон, санкции в случае нарушения обязательств.

Этап 2. Заключение договора купли-продажи

Согласно болгарским законам от покупателя при личном присутствии на сделке требуется только загранпаспорт. А вот пакет документов для совершения сделки собирает и предоставляет нотариусу продавец:

Удостоверение об оценочной стоимости, выданное органами муниципалитета. Этот документ можно получить только, если за объектом не числится долгов.

Справку из кадастровой службы.

Нотариальный акт продавца.

Декларацию о семейном положении.

Справку об отсутствии долгов по налогам.

Справку об отсутствии обременений (например, кредитов).

Важно! Хороший риэлтор всегда заранее проверит «чистоту» объекта, чтобы обезопасить клиента и помочь совершить удачную сделку. Это ещё раз подтверждает важность выбора посредника.

При дистанционном проведении сделки купли-продажи покупателю необходимо заранее оформить и заверить у российского нотариуса доверенность на риэлтора, который будет его представлять. А также предоставить декларацию о происхождении денежных средств и справку о семейном положении.

Подписание договора, в котором подробно описывается объект, сумма сделки, а также порядок оплаты, происходит в присутствии нотариуса и переводчика. Он проверяет статус объекта купли-продажи и чистоту сделки на основании выписки из реестра прав собственности и прочих документов. Нотариус подтверждает тот факт, что недвижимость принадлежит продавцу, заверяет подписи сторон и саму сделку как юридический акт. Нотариальный акт составляется только на болгарском языке. Гарантом выполнения договора выступает нотариус.

Этап 3. Оплата сделки

Выплата оставшейся суммы или единоразовый 100%-й платёж обычно происходит сразу после подписания нотариального акта в присутствии нотариуса. Деньги перечисляются с помощью банковского перевода на счёт продавца. Затем продавец подтверждает, что получил полную сумму, а нотариус вносит необходимые данные в реестр недвижимости.

При этом, благодаря невысокой стоимости жилья, когда стандартная сумма сделки составляет около €30 000, часто есть возможность оплатить приобретение наличными, не пользуясь банковскими переводами. Особенно, когда покупатель договаривается о рассрочке. За два три приезда покупатель может совершенно законно привезти в страну наличными сумму, покрывающую стоимость неджвижимости.

Помимо этого покупатель оплачивает налог на переход права собственности, нотариальные таксы и госпошлину. Услуги агента по недвижимости в Болгарии обычно являются для покупателя бесплатными.

Этап 4. Регистрация нового собственника

Для регистрации перехода права собственности нотариус передаёт документы в районный суд, где новые данные вносят в государственный реестр. И в течение недели после заключения сделки покупатель получает в нотариальной конторе акт с отметкой о регистрации права собственности, иными словами, свидетельство о собственности.

Завершающий этап оформления документов — это регистрация недвижимости в Статистическом управлении Болгарии (БУЛСТАТ) и налоговой инспекции. Обычно на это уходит около двух месяцев.

Читайте личный опыт приобретения недвижимости в Болгарии.

Дополнительные расходы при покупке недвижимости

Гонорар нотариуса зависит от стоимости недвижимости, и не превышают 1% от цены объекта.

Муниципальный налог на переход прав собственности составляет 1,5-3,5% от цены объекта, указанной в нотариальном акте.

Государственные сборы за регистрации недвижимости в службе «Вписывания» 0,1% от стоимости объекта

Гонорар лицензированного переводчика составляет €50-60.

Послепродажная регистрация недвижимости €150-200 в зависимости от агентства. Конечно, теоретически можно сделать это всё самостоятельно, но без знания языка — проблематично. Поэтому чаще всего регистрацией занимается сотрудник агентства.

Пример расчета дополнительных расходов:

Меблированную квартира на вторичном рынке, на Солнечном берегу, площадь около 50 кв.м. Продавец — частное лицо.

Рыночная стоимость жилья — €30 000, муниципальный налог на переход права собственности в конкретном случае составляет €880 (2,9%).

Нотариальные расходы: €30 000х1% = €300 (плюс НДС 20%)= €315 Регистрация в имущественном реестре: €30 000х0,1% = €30 Оплата услуг лицензированного переводчика: €50 (фиксированная)

Регистрация недвижимости: €150 Банковские расходы: за получение перевода из-за рубежа банк может взимать комиссию, размер зависит от конкретного банка — обычно до €50 Общая сумма расходов €1475.

Все дополнительные расходы рассчитываются от стоимости объекта недвижимости, указанной в договоре.

В редких случаях, если кадастровая стоимость выше рыночной стоимости, прописанной в договоре, все дополнительные выплаты рассчитываются от кадастровой стоимости, кроме услуг посредника (риэлтора), данные услуги оплачиваются всегда от рыночной стоимости объекта.

Резюме: это надо запомнить

Иностранные граждане могут покупать недвижимость в Болгарии без ограничений. А вот землю разрешено приобретать только на юридическое лицо.

Покупатели недвижимости имеет право на получение мультивизы.

Ключевой участник сделки, который гарантирует ее безопасность, — нотариус. Без него недвижимость собственника сменить не может.

Стандартная процедура покупки до момента получения Булстата занимает около двух месяцев.

Текст подготовила Екатерина Холодова