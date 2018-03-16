Потерянные пенсии: как россияне лишаются миллиардов

Метания граждан из одного пенсионного фонда в другой только в прошлом году могли привести к потере 55 млрд рублей. Это происходит из-за финансовой неграмотности граждан и мошенников, например так называемых охотников за СНИЛС

Будущие пенсионеры лишились десятков миллиардов. В прошлом году россияне могли потерять до 55 млрд рублей при смене компаний, управляющих пенсионными накоплениями, подсчитал «Коммерсантъ».

Всего в минувшем году было подано свыше 6,5 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений, одобрено — почти 5 млн По закону россияне могут менять управляющую пенсионными накоплениями компанию без потери доходов не чаще одного раза в пять лет, а при досрочном переходе часть инвестдоходов направляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию. Так, в 2016 году «молчуны» при переводе накоплений в НПФ лишались инвестдохода за один год, а в 2017-м при смене страховщика они теряли доходы уже за два года.

Такое ограничение по задумке должно было предотвратить метания будущих пенсионеров, которые в поисках лучшей доходности могли менять страховщика чуть ли не раз в год. А пенсионные накопления — это длинные деньги, и для эффективного управления ими требуется время. На практике же многие просто не знают о том, что при досрочной смене управляющей компании они могут потерять деньги. А выясняется это, как правило, уже после того, как человек подписал новый договор, рассказывает представитель НПФ «Газфонд пенсионные накопления» Елена Ямщикова

Елена Ямщикова, представитель НПФ «Газфонд пенсионные накопления»

«Человек обратился куда-то за какой-то финансовой услугой, например в банк или страховую компанию, ему заодно предложили перевести пенсионные накопления в другой фонд, рассказали о преимуществах этого фонда, о том, какой он хороший, какую показывает доходность. Клиент не задумываясь согласился, подписал новый договор и, только получив от нас эту информацию, узнал, что этот новый договор привел к потере дохода».

Для смены управляющей накопительной частью пенсии компании достаточно просто продать заявление новому страховщику. Этим активно пользуются недобросовестные агенты, которые правдами и неправдами переманивают клиентов в негосударственные пенсионные фонды. Иногда они действуют как мошенники, заявляя, к примеру, что какой-то конкретный негосударственный фонд получил эксклюзивное право на управление пенсионными накоплениями.

В интернете очень много историй о так называемых охотниках за СНИЛС в регионах. Но и в столице, где уровень финансовой грамотности, по идее, должен быть выше, они тоже не редкость, говорит москвич Андрей:

«К нам в квартиру, в новый дом, пришел молодой человек, сказал, что он представитель местного отделения пенсионного фонда России. Он сказал, что знакомится со всеми новыми домами и с новыми жителями, проводит опросы, анкетирование. Он отказался показать удостоверение, что он действительно сотрудник пенсионного фонда. Он показал только на куртке бейджик, на котором был логотип, очень похожий на логотип пенсионного фонда. Но это не так. При этом в руках он держал блокнот совершенно точно пенсионного фонда, в котором он делал пометки, какие-то анкетные записи и так далее. Естественно, я сказал, что мы в допуслугах по смене религии не нуждаемся, и закрыл дверь».

Само собой, охотники за СНИЛС никогда не предупреждают людей о том, что они потеряют часть накоплений при досрочной смене страховщика. Как защитить будущих пенсионеров от таких агентов?

Евгений Биезбардис, руководитель аналитической службы Ассоциации НПФ

«Количество людей, которые пострадали от недобросовестного поведения агентов, оценить сейчас сложно. Но действительно проблема довольно-таки серьезная. Над этой проблемой мы боремся уже последние несколько лет. Есть также попытки законодательно изменить эту ситуацию. Один из способов — перенаправление заявлений к текущему страховщику. В этом случае недобросовестность агентов будет сокращена до минимума».

Еще одно предложение — оформлять заявления о переводе накоплений через Единый портал госуслуг, где тоже будут в обязательном порядке предупреждать о возможных потерях. Есть надежда, что порядок смены управляющей пенсионными накоплениями компании изменят уже в этом году. А пока этого не произошло, люди так и будут терять часть доходов при досрочной смене страховщика.