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«Интересное положение» сыграет на руку желающим взять в ипотеку жильё воронежским семьям
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«Интересное положение» сыграет на руку желающим взять в ипотеку жильё воронежским семьям 

Вести Воронеж 18 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Семьям, в которых в этом году появится второй или третий ребёнок, ставку снизят до 6%. Воронежцы всё чаще берут квартиры в ипотеку. С начала года спрос на такое кредитование вырос почти в 1,5 раза. Это по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Дело в том, что покупать квартиру таким способом становится всё проще. Например, семьям, в которых в этом году появится на свет второй или третий ребёнок, ставку снизят до 6%. Второй раз Дарья станет мамой месяца через два. Пока же с лёгкостью справляется с домашними делами — ездит на машине, гуляет на улице с дочерью Лизой. «Интересное положение» заставило семью задуматься о новом жилье. В трёхкомнатной квартире сейчас умещаются 4 человека и пара домашних животных. Хотя места, говорят, на всех хватает, осенью готовы взять новую недвижимость — в наследство детям.
— С мужем посоветовались, решили, что детям тоже нужна будет когда-нибудь своя жилплощадь. Не всегда же они будут жить с родителями. Поэтому решили попробовать подать на 6%, которые нам любезно сейчас предлагает наше государство. Если рассматривать покупку жилья в новостройке, то где-то квартира будет стоить около 2 млн рублей однокомнатная. Надеемся, что лет за 10 её благополучно выплатим, — рассказала жительница Воронежа Дарья Ляшко. В среднем, квадратный метр в новостройке Воронежа обойдётся в 43 тыс. рублей. Причём, взять на льготных условиях можно только новую жилплощадь. А если есть уже действующая ипотека, можно её рефинансировать. При этом максимальная сумма кредита не должна превышать 3 млн рублей.
— Семьи, у которых родились дети, второй ребёнок после 1 января 2018 года имеют право получить льготную ставку 6% на первые 3 года. Соответственно, в случае рождение третьего ребёнка, данный срок составляет 5 лет, — сообщил управляющий отделением банка Денис Скребец. После окончания льготного срока процентную ставку увеличат. Цифра вырастет не более чем на 2% от ключевой ставки Банка России, сейчас это 9,5%. Конкуренция среди банков в целом заметно снизила и процентную ставку ипотеки. Соответственно, выросло количество семей, готовых к покупке квартир — на радость застройщикам.
— Предварительно мы проводили расчёт, экономический анализ с департаментом экономики области, где мы вывели зависимость между снижением процентной ставки и ростом спроса на ипотеку. Каждый процент снижения процентной ставки по ипотеке даёт где-то дополнительно 12-15 тыс. семей, которые дополнительно могут воспользоваться ипотечным кредитованием исходя из реального уровня дохода, который сложился на сегодняшний день в нашем регионе, — отметил заместитель генерального директора компании-застройщика Андрей Соболев. Программа по сниженной ставке под 6% годовых будет действовать до конца 2022 года. В Воронежской области пока ни одной такой выгодной сделки не заключили. Первый договор на таких условиях будет заключён уже в этом месяце. Регина Хартюнова, Александр Рудик
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