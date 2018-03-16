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Подмосковное отделение фонда соцстрахования выплатило гражданам почти 80 млн руб за 2017 г
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Подмосковное отделение фонда соцстрахования выплатило гражданам почти 80 млн руб за 2017 г 

РИАМО 18 часов назад
Фото: РИАМО
Московское областное региональное отделение фонда социального страхования РФ выплатило в 2017 году гражданам пособия напрямую на сумму более 78,9 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы фонда.
«В 2017 году Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования перечислило 78,903 миллиона рублей гражданам, не получившим пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Это на 28,6% больше по сравнению с 2016 годом», — говорится в сообщении.
Региональное отделение фонда осуществляет выплаты напрямую гражданам в случаях: прекращения деятельности работодателем на день обращения за пособиями; недостаточности денежных средств на счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренных ГК РФ; если на день обращения застрахованного лица за указанным пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве страхователя.
Также выплаты предусмотрены в случае отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособий.
В частности, из общей суммы выплат ежемесячное пособие по уходу за ребенком составило 65,9%, по беременности и родам — 25,7%, по временной нетрудоспособности выплаты составили 6,8%, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности — 0,1%, единовременное пособие при рождении ребенка — 1,5%.
При этом больший объем выплат (58,8%) был связан с процедурами банкротства страхователей Московской области.
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