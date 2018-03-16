Рожаем и берём. Кто может взять ипотеку под 6%?

Представители банков и застройщиков уверяют, что вплоть до декабря прошлого года сами ничего не знали о новой программе, а когда узнали, то не были уверены, что она заработает. Но это случилось.

Больше детей — дольше срок

Официальное название программы — «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Актуальна она для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок. Или и второй, и третий.

«Многие называют программу субсидированной, потому что по аналогии с программой «Ипотека с господдержкой», которая действовала ранее, часть процентной ставки банкам компенсирует государство, — рассказала начальник Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Челябинского отделения Сбербанка Ирина Звонарёва. — В зависимости от того, какой ребёнок по счёту родится, устанавливается срок действия льготной ставки 6%. Если родится второй ребёнок, то три года. Если родится третий — пять лет. Если до 2023 года в семье появятся и второй, и третий ребёнок (или двойня — Прим. рассказчика), то льготная ставка будет действовать восемь лет. Многие спрашивают, что будет дальше, когда завершится установленный срок действия ставки. Тогда установится ставка в размере ключевой ставки Центробанка РФ , действовавшей на момент подписания кредитного договора и увеличенной на два процентных пункта. Так, когда в марте в Миассе подписали первую сделку по программе, ключевая ставка составляла 7,5%. Значит, когда срок закончится, ставка для семьи, взявшей кредит, вырастет до 9,5%».

Жильё с запасом

Новая программа направлена не только на улучшение демографической ситуации в стране, но и на поддержание строительной отрасли. Дело в том, что покупать разрешается только жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица.

«Это может быть квартира в доме, который ещё только строится или уже сдан, или даже частный дом с земельным участком, — пояснила замуправляющего АН «РиэлтСтройком» Анна Шипина. — Но продавцом должно быть именно юридическое лицо. Следовательно, взять в ипотеку «вторичку» у физлица не получится».

«Жильё на вторичном рынке берёт население устоявшееся, — поделилась наблюдениями президент НП «”Региональная Гильдия Риэлторов” Южный Урал» Лейла Рудь. –Это те, кто привык к обжитым районам и привык постоянно ходить на почту, в поликлинику и т.д. Молодёжь менее ленива: она выбирает районы подальше, но поновее, но где инфраструктура только-только развивается».

«Причём, как только молодые семьи обзаводятся жильём, через девять месяцев у них возникает необходимость в расширении, — заметила Шипина. — Поэтому если зарплата позволяет, лучше сразу брать квартиру с запасом!»

Несколько «но»

Важное условие: льготную ипотеку могут взять только граждане РФ . Если один из супругов не гражданин РФ, то под действие программы семья не попадает. Однако, по словам экспертов, и тут есть свои лазейки: при условии, что дети — граждане РФ, можно заключить брачный договор, и всё-таки получить ипотеку под вожделенные 6%. И, кстати, супруги-созаёмщики не обязательно должны состоять в зарегистрированном браке. Главное, чтобы оба были прописаны в свидетельстве о рождении детей.

«Чтобы подать заявку, семейство, которое недавно пополнилось, должно собрать следующий пакет документов, — вводит в курс дела начальник отдела по развитию партнерских продаж Челябинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Лилия Каркишко, — от каждого супруга нужны паспорт, справка о доходах 2НДФЛ или по форме банка и копия трудовой книжки, заверенная работодателем. Кроме того, необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей, а также подтверждение гражданства РФ второго и третьего ребенка, родившегося после 1 января 2018 года».

Ещё одно требование — страхование объекта и жизни заёмщиков. И страховка ежегодно должна продлеваться.

«Южноуральцы активно интересуются программой, — констатирует факт управляющий розничным бизнесом ВТБ Челябинской области Елена Блинова. — Многие уточняют возможности маткапитала, опасаясь подвоха. Боятся, что если воспользуются субсидией по процентам, то не смогут воспользоваться маткапиталом. Но это разные вещи. Ипотека с господдержкой не отменяет никаких других льгот для молодых семей».

Единственное ограничение маткапитал по данной программе нельзя использовать в качестве первоначального взноса. Хотя сам взнос есть, он составляет не менее 20%. Но зато маткапиталом можно гасить субсидированную ипотеку потом, когда она уже оформлена.

И последнее горькое «но»: под программу не может попасть уже действующий или рефинансированный кредит. Это уже другая история.

Ждать или брать?

Ходят слухи, что ключевая ставка будет снижаться и дальше. В связи с этим некоторые эксперты заявляют, что торопиться брать кредиты не стоит: к концу года ставки ещё опустятся.

«Ждать можно сколько угодно, но тенденция такова, что если падают ипотечные ставки, то растут цены на жильё, — предупредила председатель совета НП «”Региональная Гильдия Риэлторов” Южный Урал» Лилия Грязных. — Если процентная ставка растёт, значит цены на жильё падают. Поэтому всё равно — возьмёте вы ипотеку под более высокий процент но по более низкой стоимости или возьмёте под низкий процент но дороже».

Кто-то скажет: но ведь не возможно не закрыв одну ипотеку брать вторую. Ан-нет, банки уже и такое допускают.

«Всё зависит только от платежеспособности клиента, — говорит Ирина Звонарёва. –Можно рассчитаться за первую ипотеку, продать квартиру, а остаток вырученной суммы использовать как первоначальный взнос для второй, новой ипотеки. А можно старую ипотечную квартиру сдавать в аренду и этим гасить первую ипотеку, а самим взять новую и переехать».