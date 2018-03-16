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Минфин ожидает от страховщиков предложения по закону о допуске посредников в электронные продажи
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Минфин ожидает от страховщиков предложения по закону о допуске посредников в электронные продажи 

Банки.ру 21 час назад
Минфин поручил Всероссийскому союзу страховщиков (ВСС) представить свои предложения к законопроекту, разрешающему страховым брокерам и агентам заключать договоры страхования в электронном виде, а также в законы «О защите прав потребителей», «О персональных данных» и в Кодекс административных правонарушений (текст письма заместителя министра Алексея Моисеева президенту ВСС Игорю Юргенсу имеется в распоряжении Банки.ру). Этот законопроект разрабатывается в рамках плана мероприятий программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Сейчас деятельность посредников по заключению договора страхования в электронном виде запрещена согласно пункту 5 статьи 61 закона об организации страхового дела. Финансовые супермаркеты и брокеры осуществляют подбор вариантов страхования по параметрам клиента, но не имеют права принимать оплату и заключать сам договор.
Минфин и мегарегулятор уже неоднократно высказывались о том, что посредников нужно полностью допускать в электронные продажи по добровольным видам страхования (об ОСАГО речь пока не идет), предварительно проработав меры контроля за страховыми их деятельностью и санкции в случае нарушения правил страхования в Интернете, в том числе в плане навязывания услуг. Как подчеркивается в письме Моисеева в ВСС, ответственность за деятельность агентов сейчас несет страховщик.
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Представитель Минфина в письме просит страховщиков учесть:
положения законов, регулирующих обмен электронными документами по каналам связи, позволяющим достоверно установить, что документ исходит из стороны договора;
положения закона «Об электронной подписи», предусматривающие подписание электронных документов усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика;
необходимость достоверной идентификации лица, вносящего страховую премию;
порядок оплаты страховой премии с учетом правил применения контроль-кассовой техники;
порядок оценки страховщиком риска при заключении договора в электронном виде и пр.
Согласно письму, предложения ВСС должны были быть разработаны и представлены в министерство к 15 марта 2018 года, однако, как стало известно порталу Банки.ру от источника на страховом рынке, сроки были перенесены, но работа над предложениями активно ведется.
Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru
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