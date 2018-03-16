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Для возврата потребителю денег за товар не обязательно ждать от него реквизиты счета
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Для возврата потребителю денег за товар не обязательно ждать от него реквизиты счета 

Время бухгалтера 23 часа назад
Гражданин, недовольный качеством привезенной ему тротуарной плитки, вернул ее в магазин и потребовал отдать уплаченные деньги (142 тыс. рублей). Свои требования он изложил в письменной претензии, которую вручил магазину.
Продавец прислал ответ о том, что готов вернуть средства, но для этого гражданину необходимо направить на имя руководителя компании письмо с указанием платежных реквизитов, на которые необходимо перечислить указанную сумму.
Покупатель расценил это как отказ и обратился в суд с требованием взыскать с магазина сумму за плитку, плюс штраф 50 процентов от этой суммы за отказ компании вернуть средства добровольно.
Суд удовлетворил иск, объяснив продавцу, что непредставление истцом банковской карты и банковских реквизитов для возврата уплаченной по договору суммы, не снимает с него обязанности по возврату средств, поскольку ответчик имел возможность перечислить их истцу, например: — путем внесения на депозитный счет нотариуса; — на банковский счет до востребования, о чем уведомить потребителя; — отправив почтовым переводом на адрес, указанный в претензии; — иным допустимым способом вручить деньги истцу.
Ответчик не доказал, что не мог воспользоваться данными способами.
Таким образом, у магазина имелась реальная возможность для соблюдения требований ст. 22 Закона о защите прав потребителей и своевременного удовлетворения требования потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы, которой он не воспользовался.
Доводы ответчика о направлении в адрес истца ответа на претензию не свидетельствуют об отсутствии оснований для взыскания штрафа, ведь требования потребителя так и не были удовлетворены.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного суда Республики Башкортостан от 01.02.2018 № 33-1728/2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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