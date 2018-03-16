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Экс-президент «Югры»: «ЦБ поступает так, как обычно не принято в бизнесе»
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Экс-президент «Югры»: «ЦБ поступает так, как обычно не принято в бизнесе» 

Газета.Ru 23 часа назад
У бывшего руководства банка «Югра» и Центробанка не было «никакого диалога» и каких-либо консультаций. Об этом в беседе с «Ъ FM» заявил экс-президент «Югры» Алексей Нефедов.
"Никакого диалога не было, несмотря на то, что постоянно говорится со стороны руководителя Центрального банка о возможности какого-то более смягченного надзора, консультативного надзора", — утверждает он.
По его словам, ни одной консультации с регулятором за время работы Нефедова в банковской системе он никогда не получал. «Это только контрольные, надзорные функции и наказание. Конкретных никаких консультаций никогда не бывает», — уверяет бывший банкир.
Как убежден Нефедов, у регулятора существовало предвзятое отношение к банку, что проявилось и при введении временной администрации.
"Мне кажется, решения, которые принял регулятор, были, во-первых, поспешным, во-вторых, ситуация, которая была в банке, не несла в реальности ущерба ни вкладчикам, ни кредиторам банка", — считает он.
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