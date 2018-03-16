«Заплатите нам наши деньги». Сегодня в Нефтеюганске состоялась акция протеста молодых семей

Люди попытались напомнить об условиях льготной ипотечной программы. По ней предполагалось, что участники проекта получат субсидию на погашение ипотечного кредита после покупки квартиры. Некоторые участники акций протеста утверждают, что стоят в очереди на получение денег уже 8 лет, но так их и не получили. Многим уже исполнилось 36 лет, а по закону это автоматически лишает их права на получение субсидии и чтобы хоть как-то обойти ограничение (а оно срабатывает, даже если одному из супругов исполнилось 36), семьям приходится разводится.

Как нам рассказала один из инициаторов акции — Ольга Васильева — с организацией митинга возникли сложности. В начале марта, когда она пыталась согласовать место проведения мероприятия в центре города, ей отказали, сославшись на то, что по муниципальному закону, там запрещены любые собрания. Тогда Ольга попыталась провести митинг в районе дворца спорта «Жемчужина Югры», расположенного также в центре Нефтеюганска , но и в этом случае администрация отказала. Ей сообщили, что на заявленную дату территория занята акцией «Единой России» . Отказали и в проведении митинга в местном скейт-парке из-за намечающегося там флешмоба. В итоге акция протеста прошла на окраине города, собрав порядка 30 человек.

Полицейские приезжали, но никаких конфликтов не произошло. Местные же СМИ проигнорировали мероприятие, а в частной беседе с организаторами, журналисты заявили, что их «специально загрузили муниципальными заказами». Тем не менее, организаторы довольны тем, что митинг вообще состоялся, а люди «не испугались и вышли на улицы».

«Я довольна, что люди смогли донести до власти свою позицию», — рассказала Ольга. — Мы считаем, что такой способ общения с властью — это еще один шаг к решению проблемы, а если сидеть и просто ждать, что ничего не получится».

В департаменте общественных и внешних связей Югры «ФедералПресс» сообщили, что правительство региона предпринимает все возможные действия для того, чтобы ускорить сокращение очереди для участников подпрограммы «Доступное жилье — молодым», используются различные варианты того, как поддержать тех, кто был исключен из программы.

«К примеру, под новые условия жилищной программы с возрастным ограничением не попадают многодетные семьи, семьи, в которых воспитываются дети — инвалиды, семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Кроме того, семьям, успевшим вступить в ипотеку, было предложено воспользоваться компенсацией части процентной ставки по кредиту по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» за счет бюджета округа, и 80% исключенных семей, воспользовались такой возможностью. За весь период, в зависимости от срока кредита и первоначальных условий кредитного договора, для семьи — участника сумма выплат компенсации составляет до 2 млн рублей», — рассказали в департаменте.