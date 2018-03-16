В ленивом режиме: как накопить на квартиру или ремонт людям без силы воли

Нередко мы недооцениваем важность маленьких, но регулярно откладываемых сумм. Хотя процесс пассивного накопления давно автоматизирован, и с помощью банковских сервисов или мобильных приложений можно копить на первоначальный взнос по ипотеке или на ремонт. Сайт «РИА Недвижимость» помогает разобраться в сервисах и выбрать самый удобный.

Первый шаг Наиболее популярны сервисы, привязанные к счету в банке. Главный их плюс в том, что накопления становятся автоматическими. И копить можно определенный процент как с поступлений, так и с трат. Или выбрать регулярное откладывание в «копилку» фиксированной суммы. Такие «копилки» — подойдут для тех, кого психологи витиевато называют «людьми с низкой финансовой дисциплиной».

Финансовый консультант компании «Личный капитал» Андрей Косолапов считает, что главный плюс банковских копилок — это возможность практически незаметно накопить приличную сумму.

"Тем, кому не хватает финансовой дисциплины, я советую выбирать копилку вида «процент от поступлений на карту» (чтобы отчисления в копилку были даже в том случае, если сразу снять все сбережения в виде наличных). А для тех, кто учитывает все расходы, банковская копилка станет эффективным средством промежуточного накопления, с последующим инвестированием этих сумм в другие инструменты", — считает эксперт.

10 миллионов копилок

Среди отечественных «копилок» одной из самых популярных и простых считается сервис от Сбербанка . Он доступен всем пользователям банка, встроен в мобильное приложение и личный кабинет. На сайте банка приведен такой пример: на ваш счет поступает зарплата 40 тысяч рублей. Программа автоматически перечисляет 5% (2 тысячи рублей) в копилку и в конце года у вас накопится вполне приятная сумма в 24 тысячи. А представьте, если вы будете откладывать, к примеру, по 10 тысяч рублей.

Пресс-служба Сбербанка утверждает, что количество клиентов, подключивших эту опцию к своему счету, превышает 10 миллионов человек. Там даже составили «типичный портрет» пользователя «Копилки». «Первый типаж — клиент, который регулярно переводит деньги на счет или вклад, например, по 10 тысяч после зарплаты. Для такого клиента копилка — это фактически автоматизация его действий. Второй портрет — это клиенты, которые хотят копить, но не умеют, им сложно самостоятельно откладывать, а копилка помогает им маленькими суммами откладывать на желаемые покупки, например, перечисляя на счет 5% от покупок или зачислений», — рассказали в банке.

Карты, к которым можно привязать «копилку» в Сбербанке, только дебетовые. А вот вклады — любые. Однако если со сберегательного счета накопленное можно снять в любой момент, то вклад «Пополняй ОнЛ@йн» допускает снятие денежных средств только в размере начисленных процентов за месяц.

Кстати, средства на сбербанковской «Копилке» застрахованы и в случае проблем у банка, клиент сможет гарантированно вернуть до 1,4 миллиона рублей.

По мнению Косолапова, главный плюс копилки от «Сбербанка» — возможность выбора любого депозита с возможностью пополнения. «Именно он и станет „копилкой“, на него будут идти отчисления с расходов либо поступлений по карте. И это плюс, ведь если вы захотите взять деньги из копилки досрочно, вам придется закрыть депозит с потерей процентов, а копилка — своего рода защита от необдуманных или спонтанных расходов», — говорит эксперт.

Миллион для ленивых

Впрочем, некоторые копилки позволяют не только накопить, но и приумножить. В частности такая услуга доступна у Альфа-банка в приложении «Накопилка». Перечисленная с поступившей зарплаты сумма (процент выбираете вы) зачисляется на отдельный счет под 7% годовых. Приложение доступно только для участников зарплатных проектов. Для обычных же вкладчиков банка доступно приложение «Копилка на сдачу» — процент с покупок зачисляется на счет под те же 7%. Если вы тратите в день в среднем 1,5 тысячи рублей и отчисляете от них 10%, то к концу года с учетом процента на остаток получаете 27,6 тысячи рублей. Из минусов этих программ — самостоятельно вносить деньги на счет не получится, изменять условия через мобильное приложение тоже. Придется звонить оператору колл-центра. Проценты не начисляются в месяц открытия и закрытия счета.

"В Альфа-Банке сервис «копилка» на первый взгляд выглядит привлекательно. Но возможность легко воспользоваться деньгами в «копилке» ее в аналог открытой коробочки с деньгами, мимо которой вы каждый день проходите и можете взять любую сумму легким движением руки. Много ли денег накопится в этом случае? Для этого нужна железная дисциплина. Вообще говоря, банковская копилка — это и есть депозит, по сути. В разных банках есть отличия, но суть одинакова: копилка — это отдельный банковский счет и надо смотреть условия этого счета и условия накопления: подходят ли они вам", — предупреждает Косолапов.

Мультикарта для мультисбережений

Тем, кто решил копить деньги, Банк ВТБ предлагает оформить мультикарту с опцией «сбережения».

Плюс данного продукта — возможность открытия счета на любую сумму и любой срок, тогда как минимальная сумма открытия вклада в ВТБ составляет 30 тысяч рублей, а минимальный срок — 3 месяца.

"Важно, что при досрочном снятии средств с накопительного счета ранее начисленные проценты не сгорают. В настоящее время ВТБ предлагает доходность до 10% годовых", — рассказывает о сервисе «сбережения» старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк

Смартфон и самодисциплина

Стоит упомянуть о мобильных приложениях-копилках. Например, популярное мобильное приложение «Свинья-копилка».

К карте или банковскому счету сервис не привязан и рассчитан на формирование у пользователя финансовой самодисциплины. С его помощью можно отслеживать, сколько денег вы уже накопили, а сколько еще осталось до цели, и успеваете ли вы уложиться к назначенному сроку, если таковой имеется. Основные функции сервиса: список целей, управление накоплением, визуализация прогресса в виде графика и диаграмм.

При этом Косолапов предупреждает, что мобильные сервисы не заменяют банковскую копилку, а всего лишь показывают, как накопить на определенную цель, сколько денег надо откладывать регулярно, чтобы достичь этой цели, какая часть пути уже пройдена, сколько накоплено и сколько осталось копить, когда цель будет в итоге достигнута.

Все эти приложения — еще один удобный способ организовать свою работу по накоплению какой-то суммы. Но копить при этом все равно придется самостоятельно. И самое главное — откладывать средства с помощью «копилок», не испытывая психологического дискомфорта, можно не более 2-3 лет, обращает внимание эксперт «Личного капитала».