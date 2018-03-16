В Нижегородской области хотят увеличить размеры ставок налога на игорный бизнес

Нижегородской области намерены вдвое повысить налоговые ставки для букмекерских контор. Законопроект внесён на рассмотрение в региональный парламент 7 марта 2018 года, сообщается на сайте Законодательного собрания Нижегородской области.

С 1 января 2018 года вступил в силу ФЗ № 354 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ ». Законом определены границы налоговых ставок. В Нижегородской области предлагается все ставки установить по верхним границам: за один процессинговый центр тотализатора и букмекерской конторы — 250 тыс. рублей; за пункт приёма ставок тотализатора и букмекерской конторы — 14 тыс. рублей; за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора и букмекерских контор — 3 тыс. рублей.

В случае принятия данного законопроекта бюджет области дополнительно получит в 2018 году около 2 млн рублей.