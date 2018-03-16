В Красноярске второй ребенок опускает ипотечную ставку до 6%

С этого года в Красноярске можно взять ипотечный кредит под 6% годовых на квартиру с первичного рынка. Договор должен быть заключен только с юридическим лицом. Ставка 6% будет фиксированной в течение трех лет при рождении второго и пять лет при рождении третьего ребенка. Претендовать на льготу может любая семья, в которой уже родился или еще родится второй или третий ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Планируется, что действие программы продлится в течение пяти лет — с 2018 по 2022 год.

Если ипотека была уже оформлена ранее, то с появлением ребенка ее смогут рефинансировать под 6% годовых. Ранее выплаченные деньги сверх 6% не возвращаются. Оформить ипотеку на льготных условиях можно в Красноярском краевом фонде жилищного строительства или у банков-партнеров. Ежемесячный платеж является фиксированным, при изменении уровня инфляции будет пересчитан только срок кредитования. Программа больше подходит тем, кто берет ипотеку на небольшой срок и имеет возможность дополнительно вносить средства для погашения долга.