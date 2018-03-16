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Garmin Pay теперь доступен держателям карт Mastercard Альфа-Банка
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Garmin Pay теперь доступен держателям карт Mastercard Альфа-Банка 

Банки.ру 16 марта 2018
Держателям банковских картMastercard Альфа-Банка стала доступна оплата покупок и услуг с помощью платежной системы Garmin Pay, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«С марта 2018 года клиенты Альфа-Банка — держатели карт Mastercard — смогут оплачивать покупки в одно касание с помощью сервиса Garmin Pay, встроенного в функционал умных часов Garmin Vivoactive 3. Чтобы воспользоваться услугой, надо добавить карту в Garmin Pay. Для этого необходимо установить приложение Garmin Connect в App Store или Google Play, привязать часы к своему смартфону, создать кошелек, придумать пин-код для оплаты и добавить карту Mastercard Альфа-Банка в Garmin Connect. Оплатить покупки с Garmin Pay просто и быстро: надо нажать и удерживать кнопку на часах, выбрать карту и поднести часы дисплеем к терминалу — покупка совершена. При покупке часы завибрируют», — говорится в релизе.
Сервис Garmin Pay работает в любых терминалах с бесконтактной оплатой. Garmin Pay — платежная система производителя «умных» спортивных часов.
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