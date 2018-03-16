Пассажиры Мострансавто с 1 марта сэкономили 180 тыс. руб. при оплате проезда банковскими картами

С 1 марта при оплате проезда бесконтактными банковскими картами в автобусах ГУП МО «Мострансавто» пассажиры сэкономили около 180 тыс. руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании-перевозчика.

«С 1 марта, с момента запуска нового сервиса по оплате проезда бесконтактными банковскими картами во всех автобусах «Мострансавто», пассажиры регионального перевозчика сэкономили почти 180 тыс. руб. При расчете по банковской карте на городских маршрутах поездка обходится в 32,92 руб., что на 30% дешевле по сравнению с тарифом, действующим при оплате наличными (48 руб.) На пригородных маршрутах также действует скидка», — отметили в пресс-службе.

По данным компании, с начала марта с помощью новой опции было оплачено порядка 13 тыс. поездок на общую сумму 600 тыс. руб. В среднем ежедневно производится 1,8 тыс. транзакций.

«Наиболее востребованным новое платежное решение стало на маршрутах Одинцовского филиала Мострансавто. Только за 15 марта пассажиры расплатились за проезд банковской картой 274 раза (15% от общего объема поездок по банковским картам на маршрутах предприятия за сутки). Чуть меньше транзакций пришлось на рейсы Химкинского филиала предприятия — 218 (12%). Третью позицию в рейтинге разделили Балашихинский, Видновский и Домодедовский филиалы перевозчика (9% — от 158 до 167 транзакций)», — пояснили в предприятии.

«Для оплаты поездок можно использовать карту любого банка, главное, чтобы она была бесконтактная — с подключенными технологиями бесконтактной оплаты PayWave или PayPass. На лицевой стороне таких карт обязательно есть значок, похожий на перевернутый символ Wi-Fi. Если банковская карта не поддерживает функцию бесконтактной оплаты, то ее можно перевыпустить или заказать новый «пластик». В большинстве банков такая операция займет от одного до семи рабочих дней», — сообщили в пресс-службе Мострансавто.

Как отметил генеральный директор компании Владислав Мурашов , помимо экономии, существенный плюс — это сокращение времени посадки пассажиров.

«Не нужно искать мелочь, передавать деньги водителю и ожидать потом сдачу. Оплата по карте занимает несколько секунд», — отметил руководитель предприятия.

Он также добавил, что расплатиться за проезд теперь можно не только бесконтактной банковской картой, «Стрелкой» или наличными, но и гаджетами с функцией бесконтактной оплаты, например, смартфоном или «умными часами». «Уверен, что со временем новый сервис будет приобретать все большую популярность. Прогнозируем, что к концу этого месяца в сутки будет совершаться не менее 20 тыс. транзакций», — заключил В. Мурашов.