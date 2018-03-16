ПФР напомнил о новшествах в маткапитале

ПФР опубликовал на своем сайте сводный материал о нововведениях в программе маткапитала. Во-первых, теперь семьи с низкими доходами могут ежемесячно получать деньги из капитала. Размер выплат зависит от региональной прожиточной «минималки» для ребенка за 2 квартал предыдущего года.

Во-вторых, сейчас стало возможным потратить маткапитал на оплату детсадов и яслей. Правда, для этого у образовательных учреждений должна быть соответствующая лицензия. Оплатить услуги детсада или яслей можно уже через два месяца после рождения второго ребенка, а не через три года, как было раньше.

В-третьих, маткапитал можно направить на погашение льготной ипотеки. При этом не обязательно ждать, пока второму ребенку исполнится три года. ПФР также напоминает, что программу продлили до 31.12.2021 г. Размер маткапитала в этом году составит 453 тыс. руб.