Статус самозанятых законодательно закрепят

Путин поручил правительству законодательно закрепить статус самозанятых

"С учетом ранее данных поручений завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан", — говорится в документе. Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил правительству завершить процесс закрепления правового статуса самозанятого населения. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Однако Минфин не согласился с МЭР. По заявлению замминистра финансов Ильи Трунина , наделение самозанятых статусом индивидуального предпринимателя принесет им больше проблем, чем плюсов. Минфин уверен, что у самозанятых должен быть особый облегченный статус, который позволяет заниматься только определенными видами деятельности.

По словам Трунина, Минфин выступает за ввод специальных норм для самозанятых. Поправки в Гражданский кодекс, которые позволяют вносить такие изменения, уже были приняты летом 2017 года.

В феврале 2018 года Минэкономразвития России подготовило предложения по специальному налоговому режиму для самозанятых, которые предполагают введение ставки налога в 6%.

По мнению главы МЭР Максима Орешкина, для самозанятых должен применяться единый платеж, который будет "расщепляться" на уровне налоговых органов . Законодательство по этому вопросу может быть принято уже в весеннюю сессию, считает министр.

До конца 2018 года в России действуют налоговые каникулы для самозанятых. Однако пока в таком качестве зарегистрировались и встали на учет в налоговых органах лишь 1 тыс. человек. Предполагается, что по истечению срока каникул самозанятые должны прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.