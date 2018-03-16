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Кабмин одобрил повышение штрафов для авиадебоширов
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Правительство одобрило повышение штрафов для авиадебоширов 

RT на русском 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Правительство России одобрило ужесточение административной ответственности за противоправное поведение на авиатранспорте. Об этом сообщается на сайте кабмина. Согласно законопроекту, предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира самолёта, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте.
Кроме того, планируется ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.
Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму.
15 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что штрафы за авиадебоширство вырастут в разы.
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