Кабмин одобрил повышение штрафов для авиадебоширов

Правительство одобрило повышение штрафов для авиадебоширов

Правительство России одобрило ужесточение административной ответственности за противоправное поведение на авиатранспорте. Об этом сообщается на сайте кабмина. Согласно законопроекту, предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира самолёта, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте.

Кроме того, планируется ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.