Верховный суд разрешил не индексировать зарплату 

ВС РФ считает, что коммерческие фирмы могут не индексировать зарплаты. Дело в том, что компания должна повышать реальное содержание зарплаты, но этого можно добиться не только при помощи индексации. Судьи считают, что вместо нее компания может повышать оклады или выплачивать премии. Важно, чтобы способы повышения были зафиксированы в локальных актах фирмы.
Однако такой вывод суда противоречит мнению профильных министерств. Роструд считает, что фирма обязана каждый год повышать заработную плату с учетом роста цен. Однако в ТК РФ нет четких правил индексации, поэтому ее порядок компания должна так же зафиксировать во внутренних документах. Если зарплату не проиндексировали, то фирме грозят штрафы до 50 000 руб. Такого же мнения придерживаются Минтруд и ФНС.