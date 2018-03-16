Ещё
ВЦИОМ: Россияне поддержали трехцветную маркировку продуктов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВЦИОМ: Россияне поддержали трехцветную маркировку продуктов 

Российская Газета 20 часов назад
Фото: Российская Газета
Более 80 процентов россиян поддерживают введение трехцветной маркировки продуктов, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
С инициативой обозначать зеленым цветом продукты с низким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, а желтым и красным — со средним и высоким выступил Роспотребнадзор. По данным всероссийского опроса, в конце прошлого года об этом были осведомлены только 43 процента россиян, а 57 процентов вообще ничего не знали. При этом после ознакомления с сутью идеи против нее высказались только 14 процентов опрошенных.
Готовы ориентироваться на цветовую маркировку продуктов 77 процентов россиян. Причем охотнее поддерживают идею женщины и пенсионеры — по 83 процента. А вот 29 процентов мужчин и 33 процента молодых людей (18-24 года) не желают обращать внимание на цветовые обозначения. Верят в то, что введение цветовой маркировки товаров будет способствовать оздоровлению россиян 47 процентов опрошенных, а 35 процентов считают, что ничего не поменяется.
При этом россияне опасаются подделок. О возможных фальсификациях со стороны производителей заявили 76 процентов опрошенных.
Пока из всей доступной информации о продуктах чаще всего россияне смотрят срок годности. Такой ответ дали 82 процента опрошенных. На состав продукта обращают внимание 45 процентов россиян, а на производителя — 34 процента.
Российская Газета: последние новости
Россияне начали покупать туры в Египет ЦБ РФ запустит первые финансовые "магазины на диване" в конце года АСВ объявило о выплатах вкладчикам банка "Кредит Экспресс"
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии418
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Дайнеко пострадала в страшной аварии23
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти50
Украина пожаловалась в ООН54
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение