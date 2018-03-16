ВЦИОМ: Россияне поддержали трехцветную маркировку продуктов

С инициативой обозначать зеленым цветом продукты с низким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, а желтым и красным — со средним и высоким выступил Роспотребнадзор . По данным всероссийского опроса, в конце прошлого года об этом были осведомлены только 43 процента россиян, а 57 процентов вообще ничего не знали. При этом после ознакомления с сутью идеи против нее высказались только 14 процентов опрошенных.

Готовы ориентироваться на цветовую маркировку продуктов 77 процентов россиян. Причем охотнее поддерживают идею женщины и пенсионеры — по 83 процента. А вот 29 процентов мужчин и 33 процента молодых людей (18-24 года) не желают обращать внимание на цветовые обозначения. Верят в то, что введение цветовой маркировки товаров будет способствовать оздоровлению россиян 47 процентов опрошенных, а 35 процентов считают, что ничего не поменяется.

При этом россияне опасаются подделок. О возможных фальсификациях со стороны производителей заявили 76 процентов опрошенных.

Пока из всей доступной информации о продуктах чаще всего россияне смотрят срок годности. Такой ответ дали 82 процента опрошенных. На состав продукта обращают внимание 45 процентов россиян, а на производителя — 34 процента.