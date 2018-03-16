«Мастер подбора кредитов» стал мобильнее

Банки.ру запустил мобильную версию сервиса «Мастер подбора кредитов». Новая мобильная версия дает пользователям удобный и оперативный доступ к сервису с любого гаджета.

«Мастер подбора кредитов» — сервис персонального подбора, помогающий клиентам выбрать необходимые банковские и микрофинансовые продукты с высокой вероятностью одобрения.

Подбор осуществляется с помощью специальной скоринговой технологии, разработанной аналитиками Банки.ру. Сервис бесплатно рассчитывает индивидуальный кредитный рейтинг пользователя, на его основании определяет вероятность одобрения кредита и подбирает наиболее подходящие предложения с учетом требований банков.

Подбор предложений идет по всем типам кредитных продуктов: потребительские кредиты, кредитные карты, ипотека и другие. Получив результаты, клиент может сразу подать онлайн-заявку в кредитную организацию и узнать ее решение. Личные данные, собранные сервисом, не передаются третьим лицам без ведома клиента, а технология передачи информации защищена.

Еще одно преимущество сервиса — существенная экономия времени и адаптация под цели заемщика. Например, если пользователь планирует покупку квартиры, «Мастер подбора кредитов» предложит на выбор не только ипотечные продукты, но и потребительские займы с большим лимитом. Теперь нет необходимости просматривать огромный каталог кредитов, заполнять анкеты нескольких банков и ждать одобрения заявки длительное время. Сервис позволяет заполнить анкету один раз и выбрать наиболее подходящий продукт из спектра подобранных сервисом предложений.

Клиентам, не планирующим в ближайшее время брать кредит, сервис также будет полезен, так как он позволяет бесплатно определить персональный кредитный рейтинг. Это один из главных показателей, используемых банками для принятия решения о выдаче кредита. Поэтому мы рекомендуем периодически актуализировать информацию о нем, для того чтобы трезво оценивать свои кредитные возможности.

«В настоящее время к «Мастеру подбора кредитов» подключены 25 крупнейших кредитных организаций — банков и МФК, — рассказывает директор по развитию бизнеса холдинга Банки.ру Роман Халанский. — Это значительно больше, чем в любых других похожих сервисах. Еще одно важное преимущество — собственная скоринговая формула. Эта технология основана на уникальной экспертизе аналитиков Банки.ру и 13-летнем опыте сотрудничества портала с кредитными организациями. Мы, как никто другой, понимаем требования банков к заемщикам и помогаем соотнести их с потребностями клиентов. А мобильная версия сервиса сделает его еще более удобным и оперативным помощником в получении кредита на оптимальных условиях».

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