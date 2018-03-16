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Нижневартовцы получили возможность платить за электроэнергию онлайн
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Нижневартовцы получили возможность платить за электроэнергию онлайн 

Уралинформбюро 14 часов назад
Фото: Уралинформбюро
На сайте НЭСКО.
"Нижневартовская энергосбытовая компания" (дочернее предприятие ЭК «Восток») предоставила горожанам услугу дистанционной оплаты ЖКХ картами любых банков.
Для удобства потребителей на главной странице сайта ООО «НЭСКО» (www.nesko-nv.ru) размещен баннер «Оплата услуг ЖКХ». Перейдя по нему, можно воспользоваться системой приема платежей через интернет посредством электронного сервиса банка-партнера АО БАНК «Ермак». Для оплаты электроэнергии и получения информации о задолженности потребителям НЭСКО необходимо ввести лицевой счет абонента и дополнительные данные (номер квартиры, фамилию).
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЭК «Восток», оплатить потребленную электроэнергию можно банковской картой в «Личном кабинете» на сайте ООО «НЭСКО», в отделениях почтовой связи, а также в отделениях банков «Ермак», «Открытие», «Приобье», в местном филиале Запсибкомбанка и Нижневартовском отделении Сбербанка РФ №5939.
НЭСКО рекомендует оплачивать потребленную электроэнергию своевременно и в полном объеме. Ведь расчет за потребленный ресурс — залог надежного электроснабжения и стабильной работы энергосистемы.
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