Нижневартовцы получили возможность платить за электроэнергию онлайн 

На сайте НЭСКО.
"Нижневартовская энергосбытовая компания" (дочернее предприятие ЭК «Восток») предоставила горожанам услугу дистанционной оплаты ЖКХ картами любых банков.
Для удобства потребителей на главной странице сайта ООО «НЭСКО» (www.nesko-nv.ru) размещен баннер «Оплата услуг ЖКХ». Перейдя по нему, можно воспользоваться системой приема платежей через интернет посредством электронного сервиса банка-партнера АО БАНК «Ермак». Для оплаты электроэнергии и получения информации о задолженности потребителям НЭСКО необходимо ввести лицевой счет абонента и дополнительные данные (номер квартиры, фамилию).
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЭК «Восток», оплатить потребленную электроэнергию можно банковской картой в «Личном кабинете» на сайте ООО «НЭСКО», в отделениях почтовой связи, а также в отделениях банков «Ермак», «Открытие», «Приобье», в местном филиале Запсибкомбанка и Нижневартовском отделении Сбербанка РФ №5939.
НЭСКО рекомендует оплачивать потребленную электроэнергию своевременно и в полном объеме. Ведь расчет за потребленный ресурс — залог надежного электроснабжения и стабильной работы энергосистемы.