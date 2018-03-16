Ипотека: как жить взаймы?

О низких ставках ипотечного кредитования российские чиновники говорят уже очень давно. Перейдя, наконец, от разговоров к конкретике, в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин издал указ о разработке программы помощи молодым семьям — «Ипотека 6%», которая стала доступна с 1 января 2018 года. Но, а что делать людям, которые больше не могли ждать улучшения ипотечных условий и уже несут на себе кредитное бремя. Корреспонденты PRIMPRESS пообщались с такими семьями и узнали обо всех тяготах ипотеки.

«Мы молодая семья, и у нас было три варианта: жить с родителями, снимать квартиру или брать ипотеку. Вариант жить с родителями отпадал сразу. До покупки квартиры мы четыре года снимали гостинку за 17 тысяч рублей. Говорить о пополнении семьи в таких условиях не приходилось. Начали считать бюджет и поняли, платить за свою квартиру в пределах 25 тысяч мы потянем. Начали копить на первоначальный взнос и спустя два года, дождавшись падения ставок, подали документы», — рассказывает жительница Владивостока Вероника.

Рассуждая о минусах ипотеки, заемщики, как правило, говорят о том, что им теперь непозволительно болеть и увольняться с работы. «Постоянно приходится иметь накопления, чтобы в экстренном случае было чем оплатить ипотеку на месяц или два вперед. Но у нас есть две машины, и в случае чего, будем их продавать», — добавляет Вероника.

О сложностях жизни с ипотекой рассказала другая жительница Владивостока Юлия.

«Взяли ипотеку на 20 лет, теперь платим по 20 тысяч в месяц. Трудно. Долгов куча, концы с концами еле сводить удается. Но лучше так, чем снимать за 15-20 тысяч и жить при этом в чужой квартире. Муж работает, я дома с ребенком (проблемы с детским садом). У мужа проблемы на работе, платят мало, больше у фирмы нет. Увольняться боится, вдруг другую работу не найдет, уж лучше так, чем совсем ничего», — поведала Юлия.

«Взяли ипотеку на самом пике цен. Молодые были, только начали задумываться о ребенке. Это был совершенно необдуманный поступок с нашей стороны. Цены огромные, выбор маленький. Купили первую попавшуюся. Муж потерял работу, помогать нам с деньгами было некому. Ему пришлось подрабатывать на четырех работах, не спать ночами. Потом еще и ребенок родился. У меня официальной работы не было, поэтому мой декрет не оплачивался. Ипотеку выплатили, теперь все деньги на лечение мужа идут. У него серьезное сердечно-сосудистое заболевания. Опалили квартиру не только деньгами, но и здоровьем. А у нас ведь еще ребенок маленький совсем», — поделилась своей историей Анастасия.

Очень часто граждане возмущены высокими ценами на жилье в целом, купить квартиру без помощи ипотеки даже человеку с высокой зарплатой порой трудно. Что уж тут говорить про людей, у которых заработная плата ниже. Ипотека — единственный выход получить свое жилье, но с процентной ставкой стоимость жилья становится еще выше. Люди вынуждены переплачивать за квартиру чуть ли не в два раза. А учитывая нестабильную ситуацию с работой в стране, люди по итогу могут остаться и без квартиры, и без денег.

«Живем в деревне, я водитель Скорой помощи, а жена на полставки терапевт. Хоть платят и мало, но сами еще проживем, а вот что в наше время молодым делать в селе? Отправили детей учиться в город, они поступили на бюджет. Старший личную жизнь устроил, мы решили помочь ему с квартирой. Так как у сына мало опыта, в нормальное место работать не берут, мы решили оформить ипотеку на себя. И все было нормально, пока не урезали зарплаты. Стипендии у детей маленькие, так что помимо ипотеки помогаем еще и деньгами. А как еще быть? В наше время молодым не платят, денег на съемную нет, а в общежитиях жить страшно. И для них самостоятельно купить квартиру нереальная задача. Теперь всей семьей сидим на воде с хлебом, но только таким образом можем обеспечить детей крышей над головой. Правда дочке квартиру уже не потянем, живет сейчас с тараканами в общаге, и куда после учебы непонятно, возможно обратно в деревню», — рассказал о своей ситуации житель Приморья Валерий.

Предостерегая людей, которые задумываются об ипотеке, наши собеседники также рассказали о всевозможные банковских «заманухах». Например, банк предлагает низкий процент, вы на него соглашаетесь, а потом, когда квартира выбрана и собраны все документы, за день до сделки вам могут позвонить из банка и сказать, что необходимо оплатить еще некоторую сумму за сниженную ставку. И если заемщик отказывается, все документы необходимо подавать заново и дата сделки передвигается еще на месяц. Для людей, которые уже съехали со своего прежнего места жительства, ждать месяц непозволительная роскошь и им приходится соглашаются с банком.

«Мы ипотеку брали в местном банке, а через три недели наш кредит продают в московский банк, так как именно они дают низкую процентную ставку. И теперь, что бы получить какие-либо документы по ипотеке (для налоговой и т.д.), мы вынуждены ждать около трех недель, пока придет ответ из Москвы », — предостерегает один из заемщиков.

Тем, кто все-таки решит брать ипотеку, бывалые заемщики советуют брать кредит на максимальный срок, тогда у вас есть шанс не отдавать последние деньги и жить нормально.