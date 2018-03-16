Сколько россияне заплатят за Египет

От тысячи долларов: сколько придется платить за Египет

Прямые рейсы из Москвы Каир наконец-то появились в расписании "Аэрофлота" , перелет туда-обратно стоит в среднем 21 тысячу рублей. "Не очень привлекательная цена", — говорят туроператоры. Но спрос на билеты есть, на некоторые даты — высокий.

Обратно дороже Сколько стоят туры в Египет , кто полетит в Каир и увеличится ли турпоток — в материале РИА Новости.

Перелетов в Каир ждали давно, предположительные даты возобновления авиасообщения постоянно переносились. На этой неделе стало известно, что "Аэрофлот" планирует совершить первый прямой рейс в среду, 11 апреля, а EgyptAir в Москву — несколькими днями позже.

Другой Египет "Для нас открытие Каира очень символично, — отметил советник министра туризма Египта Амр эль-Эзаби. — Это хорошая возможность для того, чтобы российские туристы и туроператоры изменили представление о нашей стране". На сайте российского перевозчика приобрести билеты в Каир можно за 10 047 рублей, дорога обратно стоит на одну-две тысячи дороже. Иностранные компании предлагают стыковочные перелеты — от 17 тысяч рублей в оба конца (в том числе и на курорты). Тем не менее, как сообщил "Аэрофлот", за сутки с открытия продаж было забронировано 1245 билетов, некоторые рейсы в период ЧМ-2018 уже загружены более чем на 50%.

"Будет гораздо больше предложений, — уверен Амр эль-Эзаби. — Например, Каир плюс Александрия, которая находится на побережье Средиземного моря в трех часах езды от столицы Египта. Каир плюс Эль-Сухна — фешенебельный курорт на Красном море". В Каире можно увидеть сердце Египта — пирамиды, а также музеи, мечети, коптскую церковь Пресвятой Девы Марии — один из старейших христианских храмов, чья история восходит к III веку нашей эры. Из-за того, что она расположена над бастионами римского форта, ее еще называют Аль-Муалляка (в переводе с арабского "подвешенная" или "висячая").

Также туроператоры, по его словам, могут предлагать туры в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. "Я бы рекомендовал туристам провести пару ночей в Каире, а потом отправиться на курорты", — говорит советник. Переходный период

"Мы рассматриваем эти перелеты как переходный период. Наша задача — выяснить, как этот новый формат поездок повлияет на турпоток", — подчеркивает Амр эль-Эзаби. По поводу цен он подчеркнул, что трансфер (от пяти часов на автобусе) стоит недорого, а вот регулярная перевозка, тем более летом, дешевой быть не может. Отели же с 2015 года не подорожали.

Он уверен: российским туркомпаниям нужно полдня, чтобы возобновить программы, достаточно лишь связаться с принимающей стороной. Ранее советник сообщал, что от восьми до десяти российских туроператоров ведут переговоры о возвращении на египетский рынок. Сити-брейк в Каире

"Агентства обращаются к нам по этому вопросу. Но пакетные туры и их стоимость будут формироваться только после официального запуска чартерных авиаперелетов, — говорит заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Яна Муромова. — Со стороны нашей принимающей компании наземное обслуживание готово уже сейчас". В нескольких крупных компаниях, таких как Coral Travel, "Пегас туристик", AnexTour, сказали, что не планируют возобновлять работу с Египтом до возвращения чартерных рейсов.

PR-директор Tez Tour Лариса Аханова, напротив, подчеркнула: в компании ждут регулярных перелетов. "Наш офис в Египте не прекращал работу, так что туры мы сможем организовать в любой момент", — уточняет она.

Основное предложение — сити-брейк в Каире (пирамиды, музеи, коптские церкви), а далее — полноценный отдых в Хургаде или Шарм-эш-Шейхе . "Также мы рассматриваем возможность объединения Каира и Александрии с продолжением тура на курортах", — говорит Аханова.

Эль-Сухна, по ее словам, действительно хороший вариант, это молодой, динамично развивающийся курорт, но сейчас он ориентирован в основном на местных. Российские туристы предпочтут коралловые рифы Хургады или Шарм-эш-Шейха, проверенную инфраструктуру. От тысячи долларов

"Минимальная цена недельного тура на двоих с перелетом, трансфером и проживанием в трехзвездочной гостинице с "все включено" — от тысячи долларов, — поясняет Лариса Аханова. — Полноценный комбинированный тур: экскурсионная программа в Каире и отдых на побережье — обойдется в полторы тысячи. Если требуется пятизвездочный отель — от двух тысяч". Только вот дешевыми такие туры уже не назовешь. "Цена на билеты не очень привлекательна, но и их себестоимость примерно на этом уровне", — объясняют эксперты.

По ее словам, запросы на проживание в Египте есть: "На туристической выставке MITT каждый второй турагент или обычный посетитель подходил к представителям отелей Египта и спрашивал: "Когда же, когда?" Чартеры нужны к осени

Китай и Иордания. На отсутствие туристов Египет уже не жалуется. В 2017 году турпоток в страну вырос на 55% и достиг 8,5 миллиона человек. Из Германии , возобновившей рейсы в Шарм-Эш-Шейх в 2016 году, приехали 1,2 миллиона туристов, из Украины — 800 тысяч. Также в пятерку лидеров вошли Саудовская Аравия

"Отели Хургады на данный момент заполнены на 70%, в Шарм-эш-Шейхе меньше туристов, какие-то гостиницы продаются лучше, какие-то хуже. Но мы большие надежды возлагаем на наше сотрудничество с Россией", — говорит Амр эль-Эзаби. Не восстановился поток лишь из России Великобритании . Причем ограничения британцев касаются только полетов в Шарм-эш-Шейх, все остальные туристические зоны открыты.

Советник рассказал, что российские туроператоры провели в Египте большую работу. Проинспектировали отели, высказали свои замечания, многие отельеры учли их и улучшили качество гостиниц.

"Особенно чартеры будут актуальны к октябрю, к началу высокого для Египта зимнего сезона, — говорит Лариса Аханова. — Пока же регулярная авиаперевозка в первую очередь востребована у деловых путешественников и самих египтян". По его мнению, если чартеры разрешат, то понадобится один сезон или даже его половина, чтобы российский турпоток восстановился.

При этом она отмечает, что к тем туристам, которые полетят сейчас, будет самое внимательное и радушное отношение: "Египтяне соскучились по российским туристам, да и россияне ждут возвращения Египта".