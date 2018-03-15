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Составлен портрет жертв мошенников
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Составлен портрет жертв мошенниковуненк 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Fotolia / Feng Yu
Жертвами мошенников, ворующих деньги с карт, чаще всего становятся представители среднего класса в возрасте от 25 до 40 лет. Эта категория граждан редко жалуется на действия мошенников в полицию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ЦБ РФ.
Неприятностями они делятся в соцсетях, а мошенники затем отслеживают эти публикации, определяют самые удачные схемы и дорабатывают для дальнейшего использования.
«Данная категория жертв злоумышленников предпочитает сообщать о хищениях в социальных сетях — «ВКонтакте» или Facebook, причем в подробностях расписывая все детали. Таким образом, мошенники фактически получают готовую инструкцию и применяют ее на практике», — говорит заместитель главы главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.
По словам Сычева, почти каждое сообщение в соцсетях об успешной атаке в 2017 году сначала давало резкий всплеск аналогичных мошеннических действий, а затем модификацию атаки.
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