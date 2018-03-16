В правительстве обвинили НПФ в недобросовестности

В правительстве обвинили агентов НПФ в недобросовестности при переводе накоплений граждан

«Эта ситуация рассматривалась ПФР, были внесены изменения в правила, чтобы уточнить возможность перехода. К сожалению, недобросовестные агенты НПФ не предупреждали граждан о потере инвестиционного дохода, когда предлагали свои услуги по переводу и вводили в заблуждение», — ответил представитель вице-премьера Ольги Голодец. Правительство РФ связывает убытки граждан при смене управляющих пенсионными накоплениями с недобросовестностью агентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом RNS сообщили в аппарате вице-премьера Ольги Голодец

Также в аппарате Голодец предложили обратиться за более подробным комментарием в Пенсионный фонд России (ПФР). «Итоги переходной кампании 2017 года пока не подведены», — сообщили RNS в пресс-службе ПФР.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году граждане могли потерять 55 млрд руб. В это число попали как те, кто решил передать свои пенсионные накопления в НПФ («молчуны» и клиенты частных управляющих компаний), так и те, кто досрочно перешел из одного НПФ в другой.

«Причина — непонимание принципов перевода, сформулированных слишком сложно для обывателя. И по итогам 2018 года потери могут оказаться еще больше», — отмечало издание.