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В правительстве обвинили НПФ в недобросовестности
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В правительстве обвинили агентов НПФ в недобросовестности при переводе накоплений граждан 

Rambler News Service 16 марта 2018
Фото: ТАСС
Правительство РФ связывает убытки граждан при смене управляющих пенсионными накоплениями с недобросовестностью агентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом RNS сообщили в аппарате вице-премьера Ольги Голодец.
«Эта ситуация рассматривалась ПФР, были внесены изменения в правила, чтобы уточнить возможность перехода. К сожалению, недобросовестные агенты НПФ не предупреждали граждан о потере инвестиционного дохода, когда предлагали свои услуги по переводу и вводили в заблуждение», — ответил представитель вице-премьера Ольги Голодец.
Также в аппарате Голодец предложили обратиться за более подробным комментарием в Пенсионный фонд России (ПФР). «Итоги переходной кампании 2017 года пока не подведены», — сообщили RNS в пресс-службе ПФР.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году граждане могли потерять 55 млрд руб. В это число попали как те, кто решил передать свои пенсионные накопления в НПФ («молчуны» и клиенты частных управляющих компаний), так и те, кто досрочно перешел из одного НПФ в другой.
«Причина — непонимание принципов перевода, сформулированных слишком сложно для обывателя. И по итогам 2018 года потери могут оказаться еще больше», — отмечало издание.
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