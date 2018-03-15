Завод «Промтрактор» в Чувашии летом намерен выйти на безубыточное производство

Сложная ситуация на «Тракторных заводах» сложилась несколько лет назад, производство приостановили, сотрудникам не выплачивали зарплату. В рамках программы финансового оздоровления концерна, утвержденной наблюдательным советом ВЭБ в декабре 2016 года, были выделены 5,75 млрд рублей. Из них 3,8 млрд направили на погашение задолженности по зарплате, перед поставщиками тепловых и энергетических ресурсов, лизинговым платежам, еще 1,9 млрд — на пополнение оборотных средств и возобновление операционной деятельности. В конце 2017 года принято решение о переходе предприятий концерна под управление государственной корпорации «Ростех»

"В конце июля — начале августа мы ожидаем выйти на производство 25-27 машин (в месяц), что преодолеет точку безубыточности завода. Далее начнем работать на перспективу, чтобы осваивать новые модели, модернизировать новый ряд", — привели слова Мятникова в пресс-службе предприятия.

"Транснефть" и По словам Мятникова, предприятие ожидает поступления серьезных заказов, что позволит загрузить завод на полную мощность. Он рассчитывает, что это произойдет благодаря активному участию руководства Ростеха во взаимодействии с компаниями "Газпром" "Роснефть" . Пока завод работает в режиме 4-дневной недели в связи с тем, что существующий объем заказов не позволяет загрузить сотрудников в полном объеме. Зарплата работникам выплачивается вовремя, урегулированы вопросы задолженности по энергетике.

В свою очередь и. о. исполнительного директора, директор по экономике и финансам ОАО «Промтрактор» Ирина Коломийцева на встрече с сотрудниками предприятия сообщила, что производственная программа марта уже полностью законтрактована. В октябре 2017 года были закрыты все долги перед покупателями по контрактам, заключенным еще в 2015-2016 годах. В 2017 году была произведена 181 единица техники, товарный выпуск по сравнению с 2016 годом увеличился в 2,5 раза. С начала года произвели товарной продукции на 343 млн рублей, в том числе изготовлено 19 единиц техники.