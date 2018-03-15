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«Ренессанс Кредит» воспользовался исследованием НБКИ по анализу долговой нагрузки российских заемщиков
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«Ренессанс Кредит» воспользовался исследованием НБКИ по анализу долговой нагрузки российских заемщиков 

Банки.ру 15 марта 2018
«Ренессанс Кредит» начал получать регулярное исследование НБКИ для кредиторов — «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков». В данном обзоре используются два типа индикаторов, характеризующих долговую нагрузку населения: отношение ежемесячных платежей по всем кредитам заемщика к его ежемесячному доходу (или PTI — payment to income) и отношение остатка долга к годовым денежным доходам заемщика (или DTI — debt-to-income).
Разработанная НБКИ методика определения индикаторов сопоставляет информацию о кредитной нагрузке заемщиков (ежемесячные платежи и остаток долга по всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с данными о доходах граждан с рынка труда. При этом рассчитываемый уровень доходов заемщиков учитывает стаж, профессии и отрасли занятости, а также региональную специфику рынка труда.
«Для нашей работы исследование имеет большую практическую ценность, — отмечает вице-президент, директор департамента управления рисками банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич. — Данные НБКИ дают нам более четкое понимание региональной, отраслевой и возрастной структуры заемщиков, благодаря чему у нас есть возможность точнее прогнозировать риски и оценивать потенциал развития кредитования в различных клиентских сегментах. При этом исследование полезно как в части стратегического планирования, так и в целях корректировки моделей работы в каждой конкретной группе заемщиков».
«Использование данных обзора позволяет кредиторам не только делать максимально точный прогноз по качеству обслуживания долга на ближайшую перспективу, но и дифференцировать сегменты по уровню риска для наращивания обязательств, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Таким образом, кредиторы могут осуществлять заимствование, учитывая кредитные риски и потенциал различных клиентских групп. Это позволяет не допускать чрезмерной долговой нагрузки на заемщиков и минимизировать потери кредиторов».
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