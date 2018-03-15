«Газель» новосибирца забрали из-за долгов

Новосибирец сразу оплатил долг по кредиту, после того как судебный пристав-исполнитель арестовал его автомобили. В отделе судебных приставов по Куйбышевскому и Барабинскому районам Новосибирской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту с гражданина С. на общую сумму порядка 300 000 рублей, сообщает пресс-служба УФСС приставов по НСО.

Судебный пристав ограничил должнику право выезда за пределы Российской Федерации и направил постановление об обращении взыскания на заработную плату в размере 50% от дохода. Но это не помогло вернуть долг.

Однако у неплательщика были автомобили — Газель, 2006 года выпуска, и Мицубиси Паджеро, 1993 года выпуска. Поэтому судебный пристав-исполнитель арестовал оба автомобиля должника. Предварительная оценка арестованных автомобилей составила 350 000 рублей. Как только должник понял, что ему светит расставание с автомобилями, неплательщика сразу решил вернуть все долги. В тот же день мужчина нашел необходимую сумму для погашения задолженности по кредиту в полном объеме, включая исполнительский сбор в размере 20 000 рублей.