ЦБ нарисовал портрет идеальной жертвы кибермошенников

Мошенники, которые крадут деньги с банковских карт, предпочитают красть у представителей среднего класса в возрасте 25-40 лет. По данным замглавы главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артема Сычева, эти клиенты предпочитают не обращаться в полицию, а делиться подробностями происшедшей неприятности в соцсетях, сообщает «Коммерсантъ». Особенно, если сумма похищенного — несколько сотен рублей.

Злоумышленники отслеживают такие жалобы, выбирают наиболее удачные схемы хищения, дорабатывают их и активно применяют на практике. Сычев призвал граждан не давать мошенникам готовых инструкций. Однако эксперты по кибербезопасности напоминают, что у таких преступников и без того есть свои собственные сообщества в интернете, где те разрабатывают и совершенствуют способы отъема денег у населения.

Роман Бажин руководитель исследовательского центра Digital Security «Не слышал таких историй, что что-то произошло плохого. Наоборот, даже предостерегает остальных. По-моему, это даже хорошо, что люди делятся в соцсетях произошедшим. Подобные схемы выкладываются также и злоумышленниками на различных сайтах. Не только жертвами. Обсуждают, дорабатывают. Так что от того, что какие-то их возможные жертвы выложили отработанную уже схему, по-моему, это никак не влияет на популярность этой схемы».

Гораздо опаснее, по мнению специалистов, выкладывать не отработанные лично на вас схемы мошенничества, а безобидную, на первый взгляд, персональную информацию. Рассуждает глава Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

Евгений Лифшиц глава Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи:

«Основной угрозой в киберпространстве для пользователя той или иной социальной сети является он сам. Нельзя выкладывать билеты, какие-то данные, квитанции ЖКХ. Потому что это все является информацией для злоумышленников. Даже реальные ограбления на базе этой информации, когда люди уезжают, чекинятся на отдыхе на Мальдивах, и преступники знают, что дома никого нет. Злоумышленники используют все соцсети, все данные о человеке, чтобы узнать его пароль. Есть статистика, что там 20% людей используют цифры со своего день рождения в своих паролях. Зная дату рождения человека, его домашнего питомца, то есть социальная сеть может дать злоумышленнику и хакеру ответы на многие вопросы, в том числе на ключевые вопросы, которые он сам себе устанавливает для восстановления своего пароля, например. Вы же про своего питомца пишете в социальных сетях. А для восстановления пароля на каком-нибудь почтовом сервисе, вы указали как секретный вопрос имя вашего питомца. Глубоко держите свои пароли и делайте их разными, делайте их сложными и помните, что это ваши данные. Помните, что ваши пароли и ваши логины — это как ваш паспорт, который никому не надо давать попользоваться на неделю, чтобы на вас не взяли кредит. Помните, что публикуя свой пост в любой из социальных сетей, эта информация может быть использована против вас».

Мошенники в своих схемах используют самые незначительные действия пользователей, в том числе на смартфонах. Даже если вы просто «зачекинились» в кафешке с друзьями, это могут использовать против вас, предупреждает гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев

Роман Ромачев генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно»:

«Например, они могут позвонить, представиться от банка, зная, что вы обслуживаетесь в определенном банке, и представиться сотрудником банка, сказать, что вот вы или в кафешке в таком-то месте, и транзакция не прошла там, подтвердите какие-то определенные данные. То есть и человек, который слышит ключевые данные, он ничего не заподозрит и может выдать всю информацию и в том числе и финансового характера. Необходимо четко фильтровать ту информацию, которую вы выкладываете в социальные сети. Возможно, лишнее просто не публиковать. Ну, и стараться быть внимательным и не выдавать по телефону, опять же, данные, которые могут нанести урон вашему кошельку. В то же время пользователи, которые опять же активно используют социальные сети, активно используют мобильные телефоны, часто устанавливают всевозможные программы. Также можно использовать соцсети для того, чтобы внедрить определенные вирусы и, опять же, похитить наши финансовые данные».

По данным ЦБ, злоумышленники чаще всего собирают информацию для хищений средств онлайн. В прошлом году так было обмануто около 320 тысяч человек. Общая сумма похищенного — 961 млн рублей. При этом лишь 3% пострадавших обратились с заявлениями в полицию.