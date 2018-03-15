Когда ипотека под 7 процентов станет реальностью?

Прошло всего две недели с тех пор, как президент РФ Владимир Путин , обращаясь к Федеральному Собранию, «настоятельно рекомендовал» установить именно такой ипотечный порог, а эксперты уже все просчитали. «ВМ» выяснила, когда в реальности москвичи могут рассчитывать на сниженный процент по ипотеке и от чего зависит его снижение.

Финансовую систему ждут изменения. Вообще, по словам директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, 7 ипотечных процентов — это не предел мечтаний.

— Ипотека под 7 процентов, к которой призывает стремиться российский президент Владимир Путин, для многих рядовых россиян в нынешних реалиях — однозначно желаемая цифра. — говорит Исаев, — Стремиться к такому показателю — это хорошо и правильно. Однако если спросим, что об этом думают жители развитых стран, они, скорее всего, удивятся. Для них ипотека под 7 процентов годовых показалась бы очень странной вещью — дорого. В Европе привыкли к кредитам под 2 — 3 процента годовых, а в США , где в феврале ставки поднялись до 4-летнего рекорда, это всего лишь 4,38 процента. Но там традиции жить в кредит закрепились много десятилетий назад, а у нас рынок кредитования только переживает своё становление. В современных российских реалиях это желанные и до настоящего момента, к сожалению, недостижимые для большинства семей условия. А насколько хороши в целом эти 7 процентов, зависит от того, как быстро будет достигнут этот показатель.

В феврале 2018 года, приводит цифры директор Института актуальной экономики, средневзвешенная ставка по ипотеке составила 9,85 процентов. -То есть до ставки, озвученной президентом, нужно с текущего показателя скинуть 2,85 процентных пункта — не так уж и много. — приводит цифры Исаев, — На столько ипотека подешевела за год и три месяца. А в словах Путина — речь о горизонте планирования аж на шесть лет вперёд. Стоит учесть, что просто так ипотеку снизить не получится. Для этого необходимо, чтобы ЦБ перешёл к более активному смягчению денежно-кредитной политики. Ипотека под 7 процентов возможна только в том случае, если ключевая ставка ЦБ опустится с нынешних 7,5 процентов до 5. С сегодняшней низкой инфляцией ничто не мешает снизить ключевую ставку, кроме отсутствия желания и политической воли. Иначе единственный вариант снижения ипотечных ставок — это поголовное субсидирование за счёт средств федерального бюджета. Но на такие расходы сейчас никто не согласится: отсутствие стабильности доходов казны не позволит пойти на это.

Герман Греф уже с готовностью отрапортовал о снижении ипотечных ставок до 7 процентов в течение одного-двух лет, однако слова президента, очевидно, были обращены не к ему, а к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной как сигнал о том, что хватит уже придерживаться такой жёсткой денежно-кредитной политики, ни к чему хорошему это не ведёт. Вместе с тем, руководитель проектов финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Баранов , напомнил, что Центробанк все-таки создает условия для снижения процентных ставок по банковским кредитам путем постепенного снижения ключевой ставки. -Напомню, в прошлом году ключевая ставка снижалась 6 раз, — говорит Баранов. — На размер ставок по кредитам также влияет снижение и стабилизация инфляции. Благодаря мерам, предпринимаемым Банком России, уровень инфляции сейчас находится на рекордно низком уровне (2,2 процента по итогам января), что положительно сказывается на доступности банковских услуг. Говоря об ипотеке, нельзя не отметить высокий уровень государственной поддержки данного вида кредитования. Реализация госпрограмм по обеспечению доступности жилья и ипотеки для различных категорий населения существенно влияет на уровень ставок по ипотеке. Например, семьи с двумя и более детьми уже имеют возможность взять ипотечный кредит по ставке 6 процентов. Это ниже текущего уровня ставок, однако, благодаря субсидированию государством разницы в ставках банки готовы выдавать такие кредиты. 46 банков уже подали заявки на участие в этой ипотечной программе. Совместные программы банков с застройщиками тоже зачастую предлагают гражданам довольно привлекательные условия для покупки жилья с помощью ипотеки.

Все бы ничего и цифры весьма показательные и факты, но, по словам старшего аналитика компании «Альпари» Анны Бодровой, фактические ставки по кредитам сползают вниз очень неохотно, так как для банков ипотечные проценты— это наиболее простой для банков способ заработка. — Нельзя исключать, что в случае слишком быстрого снижения ипотечной ставки банки будут идти на различные ухищрения, от введения дополнительных платежей до различного рода страховок, — рассуждает Бодрова. — Объясняться это будет повышенным уровнем риска невозврата кредита банку, так как низкая ставка привлечет менее состоятельные слои населения к банковскому продукту. Но фактически это нежелание банка попрощаться с дополнительным заработком. В России ипотека — это до сих пор и роскошь, и тяжкий груз. Это связано с уровнем доходов населения и стоимостью квадратного метра жилья в крупных городах. Ипотечные ставки не будут снижаться только потому, что «президент сказал». Формирование ставки –это достаточно логичный механизм, алгоритм. Поэтому падения ставок «по отмашке» не будет. Просчитывать поведение ипотечной ставки бесполезно, зато имеет смысл следить за предложениями по реструктуризации долга от банков. Это может быть хорошим решением снизить собственную долговую нагрузку.

В целом, снижение ипотечных ставок, говорят эксперты, будет полезно не только для людей, которые сейчас не могут себе позволить влезть в серьезные кредит, но и для всей экономики. — Развитие кредитования приведёт к росту жилищного строительства, увеличатся объёмы производства стройматериалов. — разъясняет Никита Исаев . — Сфера строительства, как никакая другая, сейчас нуждается в поддержке, которую может обеспечить доступная ипотека. В прошлом году строительные компании заработали почти на треть меньше, чем в позапрошлом году, а по количеству банкротств строительство стабильно держится в лидерах. Без строительства просядет вся экономика России, ведь в этой сфере занято очень много компаний, совершенно разного профиля, в которых только официально трудоустроено 5,7 миллионов человек. А нет работы — нет зарплат. Вспомним, что Франклин Рузвельт , кстати, тоже «лечил» Америку от Великой депрессии, стимулируя жилищное строительство. Была даже создана Ссудная корпорация владельцев жилья, финансирующая ипотеку. И сделано это было не зря. Игра стоила свеч. ЦИФРЫ

— В 2017 году банки предоставили заемщикам Московского региона ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 413,2 миллиардов рублей, что на 39,3 процентов больше, чем в 2016 году. Это рекордные показатели. — Пик ипотечного кредитования пришелся на декабрь 2017 года: было выдано ИЖК на сумму 59 миллиардов рублей, прирост относительно декабря 2016 года составил 59,1 процентов. — Заемщикам Москвы в 2017 году выдали 62,5 тысяч ипотечных кредитов, средний срок кредитования — 15 лет 10 месяцев. — Количество ИЖК, выданных заемщикам Московской области в прошлом году составило 56,6 тысяч, средний срок кредитования — 15 лет 9 месяцев. — Средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке продолжала снижаться в течение 2017 года и достигла в декабре рекордно низкого значения — 10,7 процентов в Москве и 10,6 процента в Московской области, тогда как в декабре 2016 года — 12,4 процента и 12,2 процента соответственно. — В иностранной валюте заемщикам Московского региона в 2017 году было выдано всего 7 ипотечных жилищных кредитов. — В целом по стране объем выданных ИЖК увеличился на 37,2 процента и достиг 2 триллионов рублей, превысив уровень предыдущих лет. Всего было предоставлено 1,1 миллион ипотечных займов. Что нужно учесть, прежде, чем решиться взять ипотеку?

Рассказывает руководитель проектов финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Баранов: -Перед тем, как взять ипотечный кредит, человек должен четко понимать, какие расходы он понесет по кредиту — сколько составят единовременные расходы, и сколько он будет платить ежемесячно. Это поможет понять, являются ли эти расходы посильными для заемщика и его семьи. Оптимально, если на оплату платежей по ипотеке будет уходить не более 35 процентов семейного дохода. Оставшейся части дохода должно хватать на остальные жизненно необходимые товары и услуги.

В жизни каждого человека могут возникнуть экстренные ситуации на работе или в семье, которые потребуют непредвиденных трат. Поэтому целесообразно откладывать какую-то часть доходов, кроме платежа по кредиту, на создание «подушки безопасности». Финансовые эксперты считают, что достаточно средней суммы на выплату трех платежей по кредиту.

Баланс доходов и расходов должен соблюдаться не только в текущий момент, но и в долгосрочной перспективе. Заемщик должен трезво оценивать перспективы роста своих доходов и возможности дополнительных заработков. Если в планах рождение детей или крупные расходы — на ремонт, приобретение автомобиля, учебу, то ипотечный кредит может стать тяжелой нагрузкой на семейный бюджет. Если заемщик не сможет вовремя и в полном объеме вносить платежи по ипотечному кредиту, он может лишиться заложенного жилья.

В жизни бывают и печальные события, в результате которых семья может лишиться кормильца и не сможет дальше оплачивать ипотеку. Поэтому нелишним будет задуматься о страховании жизни заемщика, несмотря на то, что данный вид страхования является необязательным. При выборе ипотечной программы в различных банках лучше заранее ознакомиться с кредитным договором и внимательно его изучить. Уточните, не можете ли претендовать на ипотеку на льготных условиях в рамках различных государственных программ, например, для владельцев материнского капитала или многодетных семей.

Бывает так, что человек взял кредит по более высокой ставке, и за время погашения ставка существенно снизилась. Не так давно Банк России разрешил банкам без лишних расходов снижать ставки и рефинансировать ипотеку не только чужим, но и своим заемщикам. Теперь банки в договорах с заемщиками могут указать, что в случае падения ключевой ставки Банка России ставка по кредиту тоже снизится.