В Риге — самое доступное жилье среди балтийских столиц

Снижение доступности жилья в Таллине связано с резким ростом цен на квартиры. Ситуация улучшилась в Вильнюсе из-за повышения средней заработной платы, а в Риге — из-за падения процентных ставок по ипотечным кредитам, сообщает The Baltic Course.

Лиепая, Цесис, Елгава, Валмиера. Если рассматривать отдельно Латвию , Рига оказалась далеко не самым дешевым городом и заняла шестое место по показателю доступности. Ее обогнали Даугавпилс

Вместе с ростом доходов квартиры в Риге также подорожали, что было связано с повышением спроса в отдельных сегментах рынка жилья и увеличением себестоимости строительства.

В среднем, в Риге ежемесячно заключается около 521 сделок с жильем, 74 — в Лиепае, в Даугавпилсе — 69, 44 — в Елгаве, 12 — в Валмиере.

Время, необходимое, чтобы накопить на первоначальный взнос, составляет девять месяцев в Даугавпилсе, 11 — в Лиепае, 14 — в Цесисе, 16 — в Елгаве, 17 — в Риге и Валмиере.

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