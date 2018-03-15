Снижение доступности жилья в Таллине связано с резким ростом цен на квартиры. Ситуация улучшилась в Вильнюсе из-за повышения средней заработной платы, а в Риге — из-за падения процентных ставок по ипотечным кредитам, сообщает The Baltic Course.
Если рассматривать отдельно Латвию, Рига оказалась далеко не самым дешевым городом и заняла шестое место по показателю доступности. Ее обогнали Даугавпилс, Лиепая, Цесис, Елгава, Валмиера.
Вместе с ростом доходов квартиры в Риге также подорожали, что было связано с повышением спроса в отдельных сегментах рынка жилья и увеличением себестоимости строительства.
В среднем, в Риге ежемесячно заключается около 521 сделок с жильем, 74 — в Лиепае, в Даугавпилсе — 69, 44 — в Елгаве, 12 — в Валмиере.
Время, необходимое, чтобы накопить на первоначальный взнос, составляет девять месяцев в Даугавпилсе, 11 — в Лиепае, 14 — в Цесисе, 16 — в Елгаве, 17 — в Риге и Валмиере.
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