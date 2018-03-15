Центробанк закручивает гайки

Центробанк сообщил о публикации нового доклада для общественного обсуждения. На этот раз анонсируется реформа в сфере залоговых обязательств.

Главный финансовый регулятор обеспокоен показателями устойчивости российских банков, в связи с чем были разработаны новые надзорные инструменты, которые помогут бороться и со схемой вывода активов через залог.

Так, в ближайшее время планируется поменять правила формирования банками резервных фондов. Доклад ссылается на слова Эльвиры Набиуллиной : председатель Банка России отметила, что сейчас недобросовестные банки занижают размер резервов под потери от ссуд с обеспечением. Таким образом, финансовые организации создают видимость ликвидности залога по кредиту, реально обратить взыскание на который невозможно.

Кроме того, отмечается, что банки, принимая решение о выдаче кредита, сместили внимание с надежности такого капиталовложения на ценность гарантии по нему, постепенно приближаясь по функциям к ломбарду.

Первым делом ЦБ переиграет порядок оценки качества обеспечения. Кроме того, в планах ограничить возможность банков прекращать или менять условия договоров залога, для того чтобы помешать им менять ликвидные объекты гарантий на «дешевку», например при отзыве лицензии с целью вывода активов.

Реализовать эти меры могут через новые полномочия Центробанка, которые позволят вводить конкретные запреты на манипуляции с обеспечительными соглашениями в случаях, например, снижения платежеспособности заемщика. Также возможно, скоро банкам придется спрашивать разрешение главного регулятора для того, чтобы учесть тот или иной заложенный актив при формировании резерва.

В дополнение к перечисленным новеллам предлагается сделать информацию о надзорных мерах ЦБ общедоступной для повышения прозрачности российской финансовой системы. Сейчас сведения о действиях мегарегулятора в отношении банка закрыты до отзыва у него лицензии.