Депутаты оказались среди злостных неплательщиков за услуги «Примтеплоэнерго»

Они задолжали 145 тысяч рублей.

Народные избранники из Находки оказались в числе злостных неплательщиков за услуги «Примтеплоэнерго». Три депутата и жена ещё одного парламентария задолжали на четверых сумму в 145 тысяч рублей. В отношении них в настоящее время поданы документы в суд на взыскание задолженности.

Политика руководства «Примтеплоэнерго» такова: несмотря ни на какие звания, регалии и статус применять к должникам жёсткие меры. Огромная задолженность населения, юрлиц, бюджетов всех уровней за коммунальные услуги, оказываемые «Примтеплоэнерго, стала настоящей проблемой для теплоснабжающей организации. Долг в 4,1 млрд рублей мешает в плановом режиме осуществлять деятельность предприятия, закупать топливо, производить ремонты оборудования, платить зарплаты работникам, говорится в пресс-релизе предприятия.

В Находке показатель задолженности населения составляет 654 млн рублей. При этом некоторые абоненты имеют сумму задолженности в полмиллиона рублей и более.

В отношении указанных граждан также направлены документы в суд на взыскание задолженности в полном объёме.

В отношении неплательщиков производится арест движимого и недвижимого имущества, банковских счетов, направляются исполнительные документы работодателю для удержания средств из доходов должника и вводится запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Просроченная задолженность также грозит запретом на выезд за рубеж, что особо актуально в предстоящий период отпусков.

Если сумма долга по коммунальным платежам составляет свыше трех тысяч рублей, в отношении неплательщика возбуждается исполнительное производство, далее об этом уведомляются и взыскатель и должник, после чего дается срок на добровольное погашение задолженности. Потребители „Примтеплоэнерго“ должны помнить, что в случае отказа оплатить просроченную задолженность, судебные приставы будут применять принудительные меры.

Ранее в Находке прошёл рейд представителей „Примтеплоэнерго“ совместно с судебными приставами. В ходе него был наложен арест на автомобиль, помещение, бытовую технику должников на общую сумму 445 тысяч рублей.

Кроме того, в администрации Нагорненского сельского поселения, долги которого превысили 600 тысяч рублей, также был произведен арест имущества — компьютера и оргтехники. В этот же день должник произвел оплату на сумму 179 тысяч рублей.