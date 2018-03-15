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Почему могут отказать в ежемесячной выплате при рождении первенца?
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Почему могут отказать в ежемесячной выплате при рождении первенца? 

АиФ Пермь 15 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
«С 1 января этого года 69 семей из Коми уже подали документы на выплату за первенца. В среднем по республике сумма пособия — 12 487 рублей. Претендовать на материальную поддержку могут не все семьи. Размер среднедушевого дохода заявителя не должен превышать полуторакратный размер прожиточного минимума. В этом году это 19 914 рублей. То есть доход семьи, состоящей из матери, отца и ребёнка, должен быть не выше 59742 рубля в месяц, — отвечает начальник отдела соцвыплат Минтруда Коми Светлана Матухно. — Если доходы семьи больше, то вам вправе отказать в выплате — в республике уже были два подобных случая. Если ребёнка отдали в социальное учреждение, к примеру, детский дом, а мать пытается получить пособие, ей тоже откажут. Ещё одной причиной для отклонения заявления могут стать недостоверность или неполнота предоставленной информации».
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