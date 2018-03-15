Совкомбанк открыл новый офис в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербурге открыт новый офис Совкомбанка . Отделение расположено по адресу: ул. Боткинская, д.1, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В новом кредитно-кассовом офисе, fнка для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе вклады, потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, а также карты беспроцентной рассрочки «Халва». Офис оснаotн банкоматом, кассовой кабиной, а также устройством самообслуживания cash-in», — говорится в релизе.

Режим работы офиса: с понедельника по пятницу — с 10:00 до 20:00; в субботу — с 10:00 до 17:00; воскресенье — выходной день. Отделение работает без перерыва на обед.