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Совкомбанк открыл новый офис в Санкт-Петербурге
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Совкомбанк открыл новый офис в Санкт-Петербурге 

Банки.ру 15 марта 2018
В Санкт-Петербурге открыт новый офис Совкомбанка. Отделение расположено по адресу: ул. Боткинская, д.1, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«В новом кредитно-кассовом офисе, fнка для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе вклады, потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, а также карты беспроцентной рассрочки «Халва». Офис оснаotн банкоматом, кассовой кабиной, а также устройством самообслуживания cash-in», — говорится в релизе.
Режим работы офиса: с понедельника по пятницу — с 10:00 до 20:00; в субботу — с 10:00 до 17:00; воскресенье — выходной день. Отделение работает без перерыва на обед.
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