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Лишиться квартиры может вологжанка, накопившая больше полумиллиона долга по кредитам
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Лишиться квартиры может вологжанка, накопившая больше полумиллиона долга по кредитам 

Вологда.рф 15 марта 2018
Арестовать квартиру, принадлежащую вологжанке, пришлось судебным приставам. По их мнению, это может заставить женщину рассчитаться с долгами.
Как сообщает пресс-служба Управления судебных приставов, вологжанка перестала платить взносы по кредитам и налоги. В итоге сумма долга превысила 600 тысяч рублей. При этом в собственности должницы найдено несколько квартир, которые она сдает, а вот расплачиваться с долгами не спешит. Чтобы «ускорить» процесс, приставы арестовали одну из ее квартир. Если женщина не рассчитается с долгами, ее имущество уйдет «с молотка».
А вот житель Вытегры рискует расстаться с автомобилем. Мужчина просрочил несколько платежей по кредиту, накопив долг более чем в полсотни тысяч рублей. Судебные приставы арестовали его «Ауди 80», которую придется продать, если должник не примет мер к погашению задолженности.
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