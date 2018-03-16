Поход в гости обернулся арестом имущества для череповчанина 

Должников по коммунальным платежам искали судебные приставы совместно с представителями управляющих компаний. Рейд прошел накануне в поселке Малечкино Череповецкого района.
Коммунального должника поймали по пути в гости. Череповчанин вместе с приставами вернулся домой, где был составлен акт описи и ареста имущества. Теперь у должника есть 10 дней на то, чтобы погасить задолженность.
В другой квартире при составлении акта понятым вызвался сосед должника. Оказалось, доброволец также пренебрегал оплатой налогов. Мужчина погасил долг в размере 7 тысяч рублей на месте.
Напомним, узнать о наличии или отсутствии долгов можно на официальном сайте ведомства.