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Поход в гости обернулся арестом имущества для череповчанина
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Поход в гости обернулся арестом имущества для череповчанина 

Вологда.рф 16 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Должников по коммунальным платежам искали судебные приставы совместно с представителями управляющих компаний. Рейд прошел накануне в поселке Малечкино Череповецкого района.
Коммунального должника поймали по пути в гости. Череповчанин вместе с приставами вернулся домой, где был составлен акт описи и ареста имущества. Теперь у должника есть 10 дней на то, чтобы погасить задолженность.
В другой квартире при составлении акта понятым вызвался сосед должника. Оказалось, доброволец также пренебрегал оплатой налогов. Мужчина погасил долг в размере 7 тысяч рублей на месте.
Напомним, узнать о наличии или отсутствии долгов можно на официальном сайте ведомства.
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Лишиться квартиры может вологжанка, накопившая больше полумиллиона долга по кредитам Череповецкий педофил проведет семь лет в колонии особого режима Комфортной и солнечной будет погода в день выборов
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