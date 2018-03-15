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Банк «Национальный Стандарт» предлагает оформить подарочную карту myGift
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Банк «Национальный Стандарт» предлагает оформить подарочную карту myGift 

Банки.ру 15 марта 2018
Плата за оформление карты не взимается. Карта пополняется на сумму от 300 до 15 тыс. рублей в момент приобретения. Снятие наличных денежных средств и повторное пополнение карты не предусмотрены.
«Средства с карты можно потратить как сразу полностью, так и постепенно в течение всего срока действия карты. Срок действия указан на лицевой стороне карты. Ей можно оплачивать любые покупки и услуги на территории РФ, где принимают безналичную оплату, в том числе на российских интернет-сайтах», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
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