СДМ-Банк предлагает сезонный вклад «Чемпион»

СДМ-Банк ввел новый вклад «Чемпион». Срок депозита составляет 367 дней. Минимальная сумма вклада — 25 тыс. рублей.

Доходность составит 6,65—7,35% годовых. По вкладу предусмотрены дополнительные взносы суммами от 25 тыс. рублей не позднее 180 дней до окончания срока депозита. Расходные операции и автопролонгация не предусмотрены.

Продуктовый виджет

При досрочном расторжении договора со 181 дня проценты выплачиваются по ставке 5% годовых.

Выплата процентов — ежемесячно. Предложение действует до 1 июля.