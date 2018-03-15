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СДМ-Банк предлагает сезонный вклад «Чемпион»
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СДМ-Банк предлагает сезонный вклад «Чемпион» 

Банки.ру 15 марта 2018
СДМ-Банк ввел новый вклад «Чемпион». Срок депозита составляет 367 дней. Минимальная сумма вклада — 25 тыс. рублей.
Доходность составит 6,65—7,35% годовых. По вкладу предусмотрены дополнительные взносы суммами от 25 тыс. рублей не позднее 180 дней до окончания срока депозита. Расходные операции и автопролонгация не предусмотрены.
Продуктовый виджет
При досрочном расторжении договора со 181 дня проценты выплачиваются по ставке 5% годовых.
Выплата процентов — ежемесячно. Предложение действует до 1 июля.
«В случае выхода сборной РФ в 1/8 финала ЧМ по футболу ставка по вкладу увеличивается на 0,1% с даты, следующей за датой, в которую произошел выход в 1/8 финала; в 1/4 финала — на 0,25% с даты, следующей за датой, в которую произошел выход в 1/4 финала; в финал — на 0,5% с даты, следующей за датой, в которую произошел выход в финал», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.
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