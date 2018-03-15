В России в разы вырастут штрафы для авиадебоширов

Правительство планирует ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Речь идет о штрафе до 50 тысяч рублей либо об аресте до 15 суток.

"К сожалению, такие ситуации (авиадебоширство — ред.), несмотря на то, что это источник повышенной опасности, причем исключительно сложный не редкость", — добавил Медведев. Статистика нарушений При этом штрафы за авиадебоширство вырастут в разы, уточнил премьер.

С инициативой ужесточить наказание за противоправные действия на борту выступил Минюст

"В 2013 году произошло 17 авиационных происшествий с воздушными судами авиации общего назначения, в 2014, 2015 и 2016 годах — 23, 29 и 36 соответственно. Согласно данным статистической отчетности органов прокуратуры, если в 2013 году транспортными прокурорами выявлено 7,2 тысячи нарушений законов о безопасности на воздушном транспорте, то в 2016 году — более 8 тысяч", — приводит стастику Генпрокуратура. Черные списки

В ноябре Совет Федерации одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке.

Включение пассажира в черный список будет осуществляться на основании вступившего в силу административного наказания за совершение на борту правонарушения, угрожающего безопасной эксплуатации транспортного средства.

При этом отказать пассажиру в перевозке нельзя, если единственным способом транспортного сообщения является воздушная перевозка при: возвращении в Россию ; административном выдворении за пределы страны; направлении к месту лечения или обратно; при сопровождении пассажира-инвалида к месту лечения или обратно, и если пассажир направляется на похороны члена семьи или обратно.

Также закон обязывает перевозчика в письменной форме уведомлять пассажира о внесении в черный список.

Оператор имеет право не продавать билет на самолет гражданину, включенному в черный список.