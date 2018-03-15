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В России в разы вырастут штрафы для авиадебоширов
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В России в разы вырастут штрафы для авиадебоширов 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: Flickr / calgaryreviews
Правительство планирует ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Речь идет о штрафе до 50 тысяч рублей либо об аресте до 15 суток.
При этом штрафы за авиадебоширство вырастут в разы, уточнил премьер.
"К сожалению, такие ситуации (авиадебоширство — ред.), несмотря на то, что это источник повышенной опасности, причем исключительно сложный не редкость", — добавил Медведев.

Статистика нарушений

С инициативой ужесточить наказание за противоправные действия на борту выступил Минюст.
"В 2013 году произошло 17 авиационных происшествий с воздушными судами авиации общего назначения, в 2014, 2015 и 2016 годах — 23, 29 и 36 соответственно. Согласно данным статистической отчетности органов прокуратуры, если в 2013 году транспортными прокурорами выявлено 7,2 тысячи нарушений законов о безопасности на воздушном транспорте, то в 2016 году — более 8 тысяч", — приводит стастику Генпрокуратура.

Черные списки

В ноябре Совет Федерации одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке.
Включение пассажира в черный список будет осуществляться на основании вступившего в силу административного наказания за совершение на борту правонарушения, угрожающего безопасной эксплуатации транспортного средства.
При этом отказать пассажиру в перевозке нельзя, если единственным способом транспортного сообщения является воздушная перевозка при: возвращении в Россию; административном выдворении за пределы страны; направлении к месту лечения или обратно; при сопровождении пассажира-инвалида к месту лечения или обратно, и если пассажир направляется на похороны члена семьи или обратно.
Также закон обязывает перевозчика в письменной форме уведомлять пассажира о внесении в черный список.
Оператор имеет право не продавать билет на самолет гражданину, включенному в черный список.
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