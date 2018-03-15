Фермеры начали получать льготные кредиты по квотам, заявил Плотников

«Фермеры начали получать субсидированные государством кредиты с учётом 20-процентного квотирования», — сказал он.

Депутат отметил, что механизм кредитования сельхозпредприятий под 5 процентов годовых, при использовании которого государство компенсирует часть процентов по займу, работает с 1 января 2017 года.

Однако из-за отсутствия в законе положения о квотировании части субсидированных кредитов для малых хозяйств фермерам практически не удавалось получить льготные займы.

«В прошлом году многим фермерам льготных кредитов не хватило, их забрали крупные товаропроизводители. В 2018 году решили не повторять подобных ошибок. Механизм распределения этого вида господдержки на региональном уровне был усовершенствован за счёт введения 20-процентного квотирования для малых хозяйств», — отметил он.

При этом парламентарий добавил, что введение квоты произошло до начала посевной кампании.

Он добавил, что задача государства состоит в том, чтобы для всех секторов АПК создавать благоприятные условия доступа к господдержке.