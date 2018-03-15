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Фермеры начали получать льготные кредиты по квотам, заявил Плотников
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Фермеры начали получать льготные кредиты по квотам, заявил Плотников 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Российские фермеры начали пользоваться 20-процентной квотой на получение субсидированных государством кредитов. Об этом «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников
«Фермеры начали получать субсидированные государством кредиты с учётом 20-процентного квотирования», — сказал он.
Депутат отметил, что механизм кредитования сельхозпредприятий под 5 процентов годовых, при использовании которого государство компенсирует часть процентов по займу, работает с 1 января 2017 года.
Однако из-за отсутствия в законе положения о квотировании части субсидированных кредитов для малых хозяйств фермерам практически не удавалось получить льготные займы.
«В прошлом году многим фермерам льготных кредитов не хватило, их забрали крупные товаропроизводители. В 2018 году решили не повторять подобных ошибок. Механизм распределения этого вида господдержки на региональном уровне был усовершенствован за счёт введения 20-процентного квотирования для малых хозяйств», — отметил он.
При этом парламентарий добавил, что введение квоты произошло до начала посевной кампании.
Он добавил, что задача государства состоит в том, чтобы для всех секторов АПК создавать благоприятные условия доступа к господдержке.
«Мы вместе с Министерством сельского хозяйства, Правительством РФ, «Единой Россией» решаем проблемы, связанные с доступностью льготных кредитов для небольших хозяйств. Первые результаты этой работы обнадёживают», — сказал Плотников.
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