Южноуральцы узнают о преимуществах ипотечных программ Россельхозбанка

Челябинский региональный филиал Россельхозбанка примет участие в традиционной «Ярмарке недвижимости», которая пройдет 15 — 17 марта 2018 года во Дворце Спорта «Юность».

Ярмарка недвижимости — одно из крупнейших мероприятий в регионе, где на одной площадке представлены ведущие застройщики и агентства недвижимости, проектные, отделочные, дизайнерские организации, а также банки и страховые компании.

Для посетителей ярмарки сотрудники Россельхозбанка подготовили мобильную площадку, где пройдут не только консультации по жилищным программам Банка, но и будут приниматься заявки на ипотечные кредиты. Специалисты Банка помогут рассчитать срок и размер платежей, а также расскажут о специальных предложениях этой весны для молодых семей, а также о программах с государственной поддержкой и жилищных займах на строительство частных домов.

«Ярмарка недвижимости — прекрасная возможность на одной площадке познакомиться с лучшими предложениями строительных компаний, узнать о предоставляемых скидках и бонусах, рассчитать покупку недвижимости в кредит, сэкономив время и собственные средства», — отметила начальник отдела розничных продаж Челябинского филиала Елена Летова.