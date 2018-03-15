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Вице-президент Почта Банка не верит в полный отказ от наличных в ближайшем будущем
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Вице-президент Почта Банка не верит в полный отказ от наличных в ближайшем будущем 

Банки.ру 15 марта 2018
В ближайшем будущем полного отказа от наличных не произойдет, такое мнение высказал первый вице-президент Почта Банка Георгий Горшков.
«Я не верю в обществе без наличных, наличные финансируют пороки, пороки мы пока в себе не изжили», — сказал представитель кредитной организации.
По его словам, люди всегда ищут альтернативу деньгам из-за страха. «Что такое инвестиции в золото? Это страх перед деньгами. Пока есть пороки и страхи всегда будут какие-то заменители», — указал Горшков.
Даже частое использование онлайн-банкинга не является показателем того, что клиенты банка активно используют безналичные платежи, считает он.
«Мы собрали фокус-группу активных пользователей интернет-банка, которые заходят туда каждый день. И знаете, что они нам сказали, почему они это делают? «Перед тем как лечь спать хотим убедиться, что деньги на счету», — рассказал Горшков.
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