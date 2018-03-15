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Заглядываем в чужой кошелек: мэр Екатеринбурга сдал декларацию о доходах
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Заглядываем в чужой кошелек: мэр Екатеринбурга сдал декларацию о доходах 

e1.ru 15 марта 2018
Фото: e1.ru
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня сдал декларацию о доходах за 2017 год. Как рассказал Е1.RU Евгений Вадимович, цифры практически не изменились по сравнению с данными за прошлый год.
«Я не беру взяток, езжу на Toyota Camry, которой 10 лет, не нанимаю охрану, летаю экономклассом и не хожу через вип. Зарплата моя около 150 тысяч рублей на руки. Я стараюсь ее отрабатывать», — написал в своем инстаграме мэр города.
Заработок Евгения Ройзмана составил около 2 509 651 рубля. Еще 749 рублей принесли ему вклады в банках. Итоговая сумма дохода составила чуть более 2 510 401 рубля. В прошлом году эта цифра была 2 528 000 рублей.
— Сейчас началась кампания. Я первый сдал декларацию. Депутаты и главы городов сдают их до конца марта, а все остальные госслужащие сдают декларации до конца апреля, — рассказал Е1.RU Евгений Ройзман. — У меня доходы остались примерно на том же уровне. Разница где-то в 40 рублей.
Ранее в интервью Юрию Дудю мэр города жаловался на проблему с деньгами:
— У меня капец сейчас с деньгами. С деньгами у меня не очень хорошо. У меня зарплата порядка 150 тысяч рублей в месяц. И мне этих денег откровенно не хватает, потому что мне надо содержать музей, реставраторов. Конечно, я проедаю свои старые запасы, но я никогда не комплексовал, я деньги умею зарабатывать.
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