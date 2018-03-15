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Ставропольский край вошел в ТОП-15 регионов, пострадавших от автоюристов
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Ставропольский край вошел в ТОП-15 регионов, пострадавших от автоюристов 

АиФ Ставрополье 15 марта 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольский край занял 11 место среди регионов России, где автоюристы нанесли максимальный урон страховщикам, сообщает пресс-служба проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».
Размер нестраховых выплат в судах, спровоцированных автоюристами, по итогам 2017 года на Ставрополье составил 471,1 млн рублей. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за год этот показатель вырос практически в 1,4 раза.
Выплаты по суду составили 1,08 млрд рублей, из них 605,7 млн рублей — страховые выплаты за ущерб от ДТП, 471,1 млн рублей — накладные расходы: штрафы, пени, неустойки, моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников.
«Несколько лет назад деятельность автоюристов превратилась в бизнес после того, как закон о защите прав потребителей в 2012 году стал распространяться на ОСАГО. То есть по закону, страховщик, проигравший в суде, выплачивает потерпевшему не только спорную сумму, но и штраф в размере 50% от этой суммы», — пояснил президент РСА Игорь Юргенс.
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