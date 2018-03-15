Ставропольский край вошел в ТОП-15 регионов, пострадавших от автоюристов

Ставропольский край занял 11 место среди регионов России , где автоюристы нанесли максимальный урон страховщикам, сообщает пресс-служба проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Размер нестраховых выплат в судах, спровоцированных автоюристами, по итогам 2017 года на Ставрополье составил 471,1 млн рублей. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за год этот показатель вырос практически в 1,4 раза.

Выплаты по суду составили 1,08 млрд рублей, из них 605,7 млн рублей — страховые выплаты за ущерб от ДТП, 471,1 млн рублей — накладные расходы: штрафы, пени, неустойки, моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников.