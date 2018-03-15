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Более 25 тысяч пенсионеров в Адыгее продолжают работать
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Более 25 тысяч пенсионеров в Адыгее продолжают работать 

АиФ Адыгея 15 марта 2018
Фото: АиФ Адыгея
Многие пожилые люди, выйдя на пенсию, продолжают работать. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в Адыгее проживают 127 345 пенсионеров, из них 25 675 человек, или 20,2%, имеют статус работающих пенсионеров, сообщает пресс-службе ПФР по Адыгее.
Напомним, с начала текущего года работающим пенсионерам выплачивается полный размер пенсии с учетом всех произведенных за время их работы индексаций с 1-го числа месяца после их увольнения.
Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.
Кроме того, ежегодно Пенсионный фонд России увеличивает размер пенсий работающим пенсионерам с учётом страховых взносов, уплаченных за них работодателями в предыдущем году, на сумму, не превышающую стоимость трёх пенсионных баллов.
Перерасчёт будет произведён и в текущем году, в августе.
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