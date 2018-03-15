Компенсацию сопутствующих расходов в счете-фактуре указывать не нужно

Компания за деньги предоставляет ж/д вагоны для перевозки грузов, их возвращение пустыми клиент оплачивает в рамках железнодорожного тарифа. Минфин подготовил письмо с разъяснениями, нужно ли оформлять счет-фактуру на указанное возмещение затрат фирмы. Так, согласно НК РФ , счета-фактуры налогоплательщик должен формировать при совершении торговых операций. В случае если договором предусмотрено возмещение покупателем продавцу транспортных расходов на подачу или возврат вагонов после оказания услуг, суммы этих компенсаций в базе по НДС не учитываются. В счетах-фактурах эти операции также указывать не нужно.