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Компенсацию сопутствующих расходов в счете-фактуре указывать не нужно
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Компенсацию сопутствующих расходов в счете-фактуре указывать не нужно 

Время бухгалтера 15 марта 2018
Компания за деньги предоставляет ж/д вагоны для перевозки грузов, их возвращение пустыми клиент оплачивает в рамках железнодорожного тарифа.
Минфин подготовил письмо с разъяснениями, нужно ли оформлять счет-фактуру на указанное возмещение затрат фирмы. Так, согласно НК РФ, счета-фактуры налогоплательщик должен формировать при совершении торговых операций. В случае если договором предусмотрено возмещение покупателем продавцу транспортных расходов на подачу или возврат вагонов после оказания услуг, суммы этих компенсаций в базе по НДС не учитываются. В счетах-фактурах эти операции также указывать не нужно.
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