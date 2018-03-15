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Дополнительных льгот по ипотеке в рамках реновации не будет
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Дополнительных льгот по ипотеке в рамках реновации не будет 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Власти не собираются разрабатывать дополнительные механизмы льготной ипотеки в рамках программы реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Чиновник отметил, что ипотечные ставки «из года в год падают», а количество ипотечных кредитов растет.
Хуснуллин напомнил, что уже разработано и утверждено положение о возможности дополнительной докупки квадратных метров в рамках программы. «У людей есть льготы, а уже брать человеку ипотеку или искать другие источники для покупки дополнительных площадей — это вопрос желания и возможностей самого человека», — добавил он.
Участники программы реновации могут докупить площади с 10-процентной скидкой от рыночной цены. Совокупная площадь жилья при этом не должна превышать 100 квадратных метров.
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