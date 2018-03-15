Россияне скупают доллары

Издание Banki.ru сообщает, что в ближайшее время, пока доллар остается стабильным, стоит задуматься о покупке валюты.

Как отмечает издание, сейчас рубль поддерживают цены на нефть, с ноября прошлого года не опускавшиеся ниже 60 долларов, и приток капитала в российские активы. Доллар с середины февраля он торгуется на уровне 56—57 рублей.

Кроме того, жестких санкций против России никто пока не ввел, а агентство S&P повысило рейтинг страны до «инвестиционного» уровня.

Однако риски ослабления рубля, по мнению Banki.ru, все же есть: возможное снижение нефтяных цен из-за роста добычи сланцевой нефти, рост ставок Федеральной резервной системы США и одновременное снижение ключевой ставки ЦБ

При этом, по версии Banki.ru, даже без внешних шоков у рубля в долгосрочной перспективе «не очень много шансов укрепиться». По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия в ближайшие 40 лет станет единственной крупной развивающейся экономикой, которая увеличивает свое отставание от мировых лидеров по уровню жизни.

Портал отмечает, что сильный рубль не нужен ни бизнесу, получающему доходы в валюте, ни правительству (аналитики считают, что Минфин может купить до 70-80 процентов всего притока долларов в страну).

Директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталья Шилова пояснила, что людям, которые хотят иметь накопления «на старость» или «на черный день», стоит докупать валюту равномерно, чтобы ее доля в сбережениях не опускалась ниже 30 процентов.

«Если деньги могут понадобиться через год или два в рублях — на покупку квартиры, машины, на обучение или медицинские расходы, — смысла покупать валюту сейчас нет», — пояснила она.

Удобным временем для покупки валюты эксперты назвали конец марта, когда экспортерам предстоит выплатить государству значительный объем налогов (около 1,8 триллиона рублей). Эти выплаты могут поддержать курс рубля, и доллар опустится до 55,6 рубля.